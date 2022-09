Il est parti comme il fait du cinéma. Pas comme les autres. Godard n’est pas mort. Il a éteint sa vie comme on fait crever les lumières dans les salles obscures. Pour que le film commence. Le sien, celui de toute une génération qui continue à faire des petits plus de soixante après avoir réinventé les codes du genre et sa critique en disant «merde» à l’écran de papa… Sortie d’artiste, entrée dans l’histoire. Séance «permanente». Tout est dit ou presque.

Par Farid Ainouche

Le reste – avant le grand hommage qui se répétera à chaque fois qu’on parlera de 7e art et de «nouvelle vague» -, il figure dans la sécheresse d’une dépêche : Jean-Luc Godard, agitateur, ennemi intelligent et fécond de Truffaut, grand aussi mais dont il n’aimait pas le travail (à tort à l’époque où ils s’écrivaient des méchancetés). «Godard est le plus grand cinéaste du monde», a dit plus tard Truffaut de Godard. Il «n’est pas le seul à filmer comme il respire, mais c’est lui qui respire le mieux». Avant de mourir à plus de 90 ans, «emportant avec lui un pan de l’histoire du 7e art» avec lequel il était toujours en relation de création tendue, répètent les commentateurs.

Des mots qui ne remplacent pas les plans géniaux que JLG a fait d’Anna Karina (une femme est une femme), de Bardot et de Picoli (le mépris), de Seberg (A bout de souffle), les séquences follement sociologiques d’une certaine France qui disait ou vomissait la naissance de la modernité du monde dans lequel on s’enfonce aujourd’hui comme dans un accident inévitable (week-end). Un message, cependant. Celui de la réalisatrice Anne-Marie Miéville, la compagne de longue date qui habitait juste à côté, mais pas dans la même maison à Rolle, en Suisse.

«Jean-Luc Godard est décédé paisiblement à son domicile entouré de ses proches. Il sera incinéré», a-t-elle annoncé dans un communiqué. «Aucune cérémonie officielle n’aura lieu», précise-t-elle. Point d’honneur. Le cinéma suffit. Dans la dépêche, «le cinéaste franco-suisse a eu recours à l’assistance légale en Suisse d’un départ volontaire suite à de “multiples pathologies invalidantes” selon les termes du rapport médical». Retour au cinéma : Jean-Luc Godard a tourné environ 125 films, longs et courts, fictions et documentaires, qui ont eu un accueil pour le moins contrasté, entre ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. «Le petit soldat» que Rachid Boudjedra n’aimait pas, «Vivre sa vie», «Alphaville» avec l’oublié Eddie Constantine, «Masculin féminin» adapté de Maupassant avec Jean-Pierre Léaud avant Doinel adulte, «La chinoise» avec Léaud toujours, Anne Wiazemsky sur les années maoïstes qui annonçaient Mai 68… Des longs métrages, discutables beaux, mais aucun d’eux – dixit la dépêche- «aucun n’a acquis l’aura de ces trois grands films de la décennie 60, une des plus riches du cinéma français».



3 films cultes A bout de souffle (1960)

C’est le premier long-métrage, à petit budget, de Godard. Il raconte l’itinéraire d’un voyou qui, après avoir volé une voiture et tué un policier, est traqué par la police. Il tente de convaincre sa petite amie américaine de partir en Italie. «C’est une expérience folle, pas de spots, pas de maquillage, pas de son !Mais c’est tellement contraire aux manières d’Hollywood que je deviens naturelle», avait résumé Jean Seberg, vedette, avec Jean-Paul Belmondo, de ce film, étendard de la Nouvelle Vague. On trouve en germe les éléments constitutifs des films suivants de «JLG»:références culturelles, musiques entêtantes, montage heurté, accents étrangers, bars, voitures, hôtels… La déambulation du couple sur les Champs-Elysées, elle vendant le New York Herald Tribune, lui discutant, clope au bec, est entrée dans la légende. Le film connaîtra une postérité à nulle autre pareille et recevra le Prix Jean-Vigo en 1960. Godard aura lui l’Ours d’argent au Festival de Berlin la même année.



Le mépris (1963)

La femme (Brigitte Bardot) d’un scénariste (Michel Piccoli) se détache de son mari et lui avoue le mépris qu’il lui inspire. C’est le sixième film de «JLG» et son plus grand succès. Durant le tournage, «BB» est harcelée par les paparazzi. Les producteurs veulent à tout prix la dénuder à l’écran. Jean-Luc Godard cède en partie. Il ajoute au film une séquence devenue iconique, où Bardot, allongée nue sur un lit, interroge Piccoli: «Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?». Adapté du roman d’Alberto Moravia, le film doit beaucoup à un lyrisme rare chez Godard qui a pu compter, outre un casting d’exception (où figure le cinéaste Fritz Lang), sur la partition de Georges Delerue, la photographie en couleur de Raoul Coutard et le décor de la villa de Malaparte au bord de lamer, à Capri. C’est sans doute l’un des films les plus intimes de Godard, alors marié à Anna Karina. Ils se sépareront en 1965.



Pierrot le fou (1965)

Godard filme Anna Karina pour leur sixième film ensemble. Alors que la Nouvelle Vague décline, il maîtrise mieux que jamais son art et se livre à un feu d’artifice narratif et visuel, où éclatent à chaque image les couleurs primaires: bleu, jaune, rouge. A sa sortie, le film fut interdit aux moins de 18 ans pour «anarchisme intellectuel et moral». «Ô stupidité de la censure ! Les gens sérieux ont horreur de Godard», écrit, en cette année 1965, Françoise Giroud dans L’Express. Elle ajoute:»L’histoire du film ? Je ne sais pas. Il doit en y avoir une, mais elle n’a aucune importance. Un homme aime une femme, que voulez-vous de plus ? Il s’appelle Ferdinand. Elle l’appelle Pierrot. Ensemble, ils courent vers lesoleil, vers la mer, vers la chaleur…». Vers le drame aussi. Une des répliques, dite par Anna Karina, est restée célèbre: «Qu’est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire…». Des cinéastes comme Quentin Tarantino ou Leos Carax ont été influencés par ce film, errance placée sous le signe de Rimbaud.