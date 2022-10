Sa saison 2021-2022 était exceptionnelle sur le plan individuel avec Manchester City. Et c’est logiquement que Riyad Mahrez a trouvé place parmi les 25 nominés de la 13e édition des Globe Soccer Awards pour le titre de joueur de l’année.

Avec les Skyblues, il rendait une belle copie. Le gaucher a signé 24 buts et 9 passes décisives en 47 apparitions toutes épreuves réunies lors du défunt exercice. Le Fennec a terminé joueur le plus prolifique d’un effectif qui regorge de joueurs fantastiques. C’est pour dire à quel point le Dz est talentueux.



Benzema en favori XXL

D’ailleurs, ces performances lui ont valu une présence dans la liste des 30 finalistes du Ballon d’Or 2022. Dans ce concours, il a terminé aux portes du «Top 10» pointant à la 12e place. Ainsi, toujours dans les distinctions individuelles, Mahez se retrouve parmi les 25 derniers candidats en lice pour les Globe Soccer Awards 2022 dans la catégorie «joueur de l’année».

Des joueurs comme Cristiano Ronaldo (vainqueur 12 fois du Dubaï d’Or), Lionel Messi, Karim Benzema (favori pour le sacre), Kylian Mbappé (tenant du titre), Luka Modric, Sadio Mané et d’autres génies de la balle ronde concourent pour la distinction. In fine, notons qu’on connaîtra le vainqueur de ce trophée le 17 novembre prochain à Madinet Jumairah (Dubaï).

La famille de Neymar répond sèchement à Lula

Favori avant le deuxième tour des présidentielles au Brésil, le candidat Lula avait taclé la star du PSG Neymar (30 ans), en disant que son père avait passé des accords fiscaux avec Jair Bolsonaro (actuel président du Brésil et candidat à sa propre succession) pour le soutenir durant cette campagne. Une déclaration qui n’a bien entendu pas plu au clan Neymar.

Il a répondu dans un communiqué à la «la déclaration fallacieuse qu’un des candidats à la présidence de la République a faite à la légère» et met au défi Lula de «prouver le contraire». Les proches de «Ney» ont aussi divulgué une partie du procès au CARF (Conseil administratif des recours fiscaux), un tribunal jugeant les réclamations fiscales.