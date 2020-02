Pour la troisième année consécutive, le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) vient d’être classé parmi les think tanks les plus actifs de la région Moyen Orient-Afrique du Nord (MENA). Pour sa dernière édition, le Global Index Report octroie à CARE la 32e place au classement 2019, qui recense cette fois 507 think tanks dans la région MENA.

L’année dernière, CARE se classait à la 33e place du rapport qui ne comptait que 103 think tanks dans la région.

Tous les ans, le « Think Tanks and Civil Societies Program » (TTCSP) de l’Université de Pennsylvanie, USA, publie le classement des think tanks les plus actifs, les plus crédibles et les plus influents dans le monde.

Articles similaires