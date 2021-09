Une réunion du Comité Intersectoriel de Coordination sur le projet d’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet s’est tenue, mardi, au siège du ministère de l’Energie et des mines en vue de préparer la visite prévue à partir du 10 septembre prochain d’une délégation du consortium chinois appelée à se déplacer à Tindouf et Béchar pour entamer les études du projet. Selon un communiqué du ministère de l’Energie et des mines, cette réunion présidée par le Secrétaire général a été consacrée à la présentation du projet et sa situation actuelle depuis la signature du mémorandum d’entente le 30 mars 2021 avec le consortium d’entreprises chinoises. «Cette rencontre vient en préparation de la visite à partir du 10 septembre d’une délégation du consortium chinois. Cette délégation est appelée à se déplacer à Tindouf et Béchar pour entamer les études du projet», a précisé le ministère. La réunion s’est articulée principalement sur les projets connexes à prendre en charge par les différents départements ministériels chargés du Transport, des Travaux publics, des ressources en eau, des Energies renouvelables ainsi que de l’Energie et des Mines, a ajouté le communiqué. Pour rappel, le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a présidé en août dernier la première réunion de coordination intersectorielle sur le projet Gara Djebilet en présence des ministres des départements concernés. n

