Le long métrage «El Akhira, la dernière reine», une fiction historique coréalisée par Adila Bendimerad et Damien Ounouri, a remporté la mention spéciale « DES AUTEURES FEMMES DE MOINS DE 40 ANS VALENTINA PEDICINI » Giornate degli Autori, a annoncé Adila Bendimerad sur son compte Facebook. Ce premier long métrage des réalisateurs retrace la vie de la reine Zaphira qui résume une époque de grands changements dans la ville d’Alger cosmopolite et en constante évolution, et qui connaît l’arrivée des Espagnols et des premiers Ottomans. Cette œuvre très attendue et tournée dans des conditions particulières imposées par la pandémie e Covid-19 compte, se déroule dans de hauts lieux de la mémoire et du patrimoine algérien comme la Citadele d’Alger, le Bastion 23 ou encore la citadelle d’El Mechouar à Tlemcen.

Créée en 2004 par l’Association italienne des auteurs cinématographiques et des auteurs et producteurs indépendants, les journées (Giornate degli Autori) communément appelées «Venice Days», forment une section parallèle à la Mostra et attribue le «Venice Days Award». Réalisateur du documentaire «Fidaï» en 2014 et du court métrage «Kindil El Bahr» en 2016, Damien Ounouri avait reçu de nombreux prix internationaux pour ses œuvres.

Campant le rôle de Zaphira, Adila Bendimerad est comédienne dans le théâtre et le cinéma, metteure en scène, scénariste et productrice. Elle s’est également illustrée dans des projets de théâtre de rue, et dans le cinéma dans des œuvres comme «Normal !» et «Les terrasses» de Merzak Allouache ou encore «Les jours d’avant» de Karim Moussaoui.

