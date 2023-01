La présidente du Conseil des ministres d’Italie Giorgia Meloni séjourne dès aujourd’hui à Alger pour une visite de deux jours. Plusieurs dossiers de coopération sont à l’ordre du jour, dont l’énergie, grand axe de partenariat entre Alger et Rome, mais aussi l’industrie et bien d’autres questions d’intérêt commun, dont la question de l’immigration. Les deux partenaires nourrissent une coopération stratégique vieille de plusieurs décennies. Cependant, les défis de la conjoncture font passer l’énergie et l’industrie au rang de première priorité. L’arrivée à Alger de la Première ministre italienne est une autre opportunité pour renforcer l’axe Alger-Rome…

Par Feriel Nourine

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, est attenue aujourd’hui à Alger pour une visite officielle de deux jours. Élue il y a à peine quatre mois à ce poste, Mme Meloni n’a donc pas attendu longtemps pour se déplacer en Algérie, manifestant assez explicitement sa volonté de maintenir la coopération économique et politique entre Alger et Rome dans la tendance positive qui la caractérise ces deux dernières années.

Autrement dit, cette visite devrait s’inscrire dans le même cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays, dont une partie du chemin a été déjà réalisée du côté italien sous l’ère de l’ex-Premier ministre Mario Draghi.

C’est donc sur les traces de son prédécesseur que la nouvelle présidente du Conseil des ministres d’Italie marche en venant en Algérie, comptant sur les efforts déployés par les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Sergio Mattarella au bénéfice de relations bilatérales stratégiques.

C’est en tous les cas ce qui ressort des déclarations faites par l’ambassadeur d’Algérie à Rome, Abdelkrim Touahria, quelques jours avant la visite de Mme Meloni qui, a-t-il déclaré, «consolidera davantage le chemin de l’édification d’un véritable partenariat stratégique».

Pour préparer cet événement, le représentant de la diplomatie algérienne en Italie a rencontré le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedos, et le préfet de Rome. Au menu des entretiens, la coopération bilatérale, notamment les dossiers qui pourraient être abordés ces 22 et 23 janvier. Lesquels dossiers portent sur l’énergie, sur le partenariat économique, ainsi que sur les dossiers sécuritaires, selon le compte rendu de l’APS.



Energie encore et toujours

Poumon de la coopération stratégique entre l’Algérie et l’Italie, le dossier énergétique sera vraisemblablement classé en priorité numéro un des entretiens qu’aura la Première ministre italienne avec les hauts responsables algériens. Cette dernière devrait être reçue par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, ont annoncé des sources de son pays. Ce dernier n’a à aucun moment caché la disponibilité de l’Algérie à renforcer les approvisionnements de l’Italie en gaz naturel. Bien au contraire, M. Tebboune a œuvré de sorte à e que ce pays ami se mette à l’abri d’une quelconque pénurie en la matière. En ce sens, les livraisons de gaz algérien à l’Italie ont considérablement augmenté, à la faveur de l’accord signé entre Sonatrach et son partenaire historique Eni portant sur des exportations supplémentaires de 10 milliards de barils par jour, et classant ainsi l’Algérie en tête des fournisseurs de l’Italie, devant la Russie.

Mais ce grand pas, réalisé l’année dernière, n’aurait concrétisé qu’une partie des opportunités qu’offre réellement cette coopération énergétique bilatérale. Celle-ci est en effet en train de prendre une dimension régionale à travers le projet de faire du gazoduc Transmed un canal pour les fournitures de gaz algérien vers l’Europe via l’Italie. Ceci passera par une production algérienne qui est en train de gagner en volumes, et fera de l’Italie un hub gazier pour l’Europe. Hub gazier au sens plein du terme, sachant que cette démarche pourrait servir également à l’alimentation du Vieux Continent en électricité, et que l’Etat algérien s’est dit favorable à pareille opportunité.

C’est d’ailleurs dans ce sens que le projet de gazoduc Galsi est en train d’être relancé par les autorités algériennes, non sans jouir de l’intérêt de la partie italienne.

La canalisation reliant l’Algérie à la Sardaigne fait de nouveau parler d’elle ces derniers mois. «Nous sommes aussi attentifs aux besoins de nos clients, et disposés à relancer et à réactualiser les études du gazoduc GALSI, reliant l’Algérie à la Sardaigne», a affirmé récemment le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, lors de la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée (ROME-MED).

Il a expliqué que la réalisation de ce second gazoduc «permettra à l’Italie de renforcer son rôle de hub gazier européen».

Pendant ce temps, le partenariat entre Sonatrach et Eni ne cesse de grandir, notamment dans l’exploitation et la production gazière, alors que des projets entre les deux compagnies sont en train de voir le jour au profit des énergies renouvelables.

Que d’opportunités économiques !

Autant de dossiers énergétiques, et aussi d’autres qui devraient alimenter le programme de Giorgia Meloni en Algérie.

Mais pas que l’énergie ! Les autres potentialités pouvant servir le renforcement économique entre Alger et Rome sont également énormes. En témoigne le projet d’industrie automobile qui a été finalisé pour l’installation d’une usine Fiat à Oran, suite à l’accord de partenariat signé entre le ministère de l’Industrie et le groupe Stellantis. Des protocoles d’accord ont également été paraphés lors de la visite de Mario Draghi, en juillet dernier.

Et c’est dans cet élan que devraient être signés de nouveaux documents de coopération économique. La Présidente du Conseil des ministres d’Italie devrait, entre autres rendez-vous inscrits à son programme, assister à la signature de nouveaux accords entre les entreprises des deux pays, a rapporté la presse italienne.

Et c’est visiblement en prévision de cela que le Pdg du groupe italien Adler, Paolo Scudieri, se trouvait à Alger, la semaine dernière, où il a été reçu par le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.

Accompagné d’experts, le patron du puissant groupe multisecteurs est venu en Algérie examiner les perspectives de coopération industrielle et les opportunités d’investissement et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie.

M. Zaghdar a souligné également «la volonté de l’Algérie d’établir des partenariats avec les Italiens dans divers domaines industriel, agricole et énergétique».

Concernant le secteur industriel, le ministre a évoqué les industries alimentaire, textile et mécanique qui «constituent des opportunités de partenariat fructueux pour les deux parties suivant le principe gagnant-gagnant», a-t-il souligné.

Abondant dans le même sens, le patron italien, dont le groupe compte une centaine des sociétés dans 34 pays à travers le monde, n’a pas manqué de manifester sa volonté de «réaliser de grands projets en Algérie». Un pays «à dimension africaine», a-t-il souligné, précisant que sa visite en Algérie tend à «identifier les projets pouvant faire l’objet d’un partenariat bénéfique pour les deux parties algérienne et italienne, en première étape dans le secteur des pièces de rechange de différents types de véhicules avec un accompagnement technologique ainsi que l’industrie textile».



Les dossiers sécuritaires aussi

Parmi les autres dossiers qui seront abordés durant la visite de la Première ministre italienne, l’ambassadeur d’Algérie à Rome, a évoqué avec le ministre italien de l’Intérieur la question de la migration clandestine pour laquelle il a affirmé que l’Algérie œuvrait avec tous les moyens à protéger les frontières et le littoral et à lutter contre les sources alimentant ce phénomène.

Les services consulaires de l’ambassade, a-t-il expliqué, procèdent régulièrement aux auditions nécessaires à l’identification des migrants illégaux présumés algériens retenus en Sardaigne et au Sud de l’Italie. Lors de cette rencontre, les deux responsables se sont penchés sur le cadre juridique bilatéral, notamment le Comité de suivi de l’Accord algéro-italien sur la circulation des personnes, et aussi le projet d’Accord sur la coopération en matière de sécurité, qui est en voie de finalisation et susceptible d’être signé durant la visite de Meloni.

Sur ce dernier point, M. Piantedosi s’est dit très satisfait des progrès réalisés sur le texte de l’accord, soulignant sa disponibilité à approfondir les discussions avec son homologue algérien à l’occasion de cette visite ou dans le cadre d’une autre visite officielle de travail qu’il souhaiterait effectuer prochainement en Algérie. n