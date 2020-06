de Ghardaïa O. Yazid

L’entreprise «Neo Clean» s’est proposée d’entreprendre bénévolement l’opération d’aspersion à travers toute la wilaya de Ghardaïa et la wilaya déléguée d’El Menéa.

Pas moins de huit véhicules pick-up 4×4, double cabines de marque Fiat, sur lesquels sont installés des propulseurs -pulvérisateurs électrostatiques à effet d’épandage d’un produit dénommé «Sanivir», ont été mobilisés pour cette opération à grande échelle par l’entreprise «Neo Clean», spécialisée dans le domaine de l’hygiène, l’assainissement, le traitement des surfaces et la lutte antivectorielle, présentée comme leader dans le domaine et dont le siège se trouve à Constantine. Selon le docteur vétérinaire Khaled Khodja, chef de cette mission, «Néo Clean» effectuera en une quinzaine de jours cette opération d’aspersion à travers les 13 communes de la wilaya de Ghardaïa et de celles de la wilaya déléguée d’El Menéa à titre bénévole». Le coup d’envoi de l’opération a été donné vendredi soir aux environs de 19H30 à partir du siège de la wilaya de Ghardaïa par Boualem Amrani, le wali de Ghardaïa, accompagné de Hacène Lebbad, le Secrétaire général, Djamel Kechtouli, le chef de daïra de Ghardaïa, Omar Fekhar, le P/APC de Ghardaïa, et d’une bonne dizaine de responsables d’associations de quartier, impliquées dans le suivi et l’assistance à cette équipe, notamment en les guidant à travers les ksour, les ensembles d’habitations et les dédales des quartiers populaires, qu’ils soient à forte ou à faible densité de population. «Nous remercions la société Néo Clean, et à travers elle, son Directeur général El Hadi Melloul, qui a choisi la wilaya de Ghardaïa pour cette opération à titre bénévole. Une opération qui aura pour mission la désinfection de tous les lieux publics et toutes les infrastructures à forte fréquentions de citoyens, à l’image des hôpitaux et des administrations», a déclaré le wali avant d’agiter le drapeau à damiers en guise de signe de départ à la procession de véhicules et donc du début effectif de l’opération d’aspersion. n

