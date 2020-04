de Ghardaïa, O. Yazid

C’est grâce à un appel d’un citoyen sur le numéro vert 15 48, informant les services de police de l’activité illicite d’un individu qui a transformé une construction inachevée et abandonnée, située tout au fond du quartier de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, en un lieu de vente de psychotropes, que cette affaire a finalement abouti à l’arrestation de toute une bande constituée de trois individus, dont une jeune femme. Sitôt l’information parvenue à leur service, les éléments de la police judiciaire de la 3e sûreté urbaine se sont dirigés vers le lieu en question et ont arrêté un individu qui à leur vue s’est enfui, se cachant dans une autre construction inachevée, mais les policiers l’ont vu de loin. Lancés à sa poursuite, ils l’ont rapidement maitrisé, avant de le fouiller. Pas moins de quatre boites, contenant chacune 3 plaquettes de 10 comprimés hallucinogènes, soit 120 comprimés psychotropes de marque PROBAZIBAM 6 mg, ont été découvertes dans ses poches. Agé de 35 ans et déjà tristement connu des services de police pour ses antécédents judiciaires, il a été conduit au poste de police pour interrogatoire où il n’a pas tardé à balancer ses deux complices, dont une jeune femme de 25 ans, associée avec lui dans la vente de psychotropes et son fournisseur, âgé de 26 ans, qui ont été arrêtés à leur tour le jour même, dans deux endroits différents de la ville de Ghardaïa.

Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat instructeur, ils ont été placés tous les trois sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa pour détention et commercialisation illégale de psychotropes. n