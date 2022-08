Le parc de l’Entreprise publique de Transport Urbain de Ghardaïa (ETUG) vient d’être renforcé par l’acquisition de neuf (9) nouveaux bus afin d’assurer le déplacement dans les différents quartiers des localités urbaines de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya. Ces neuf nouveaux bus ont été réceptionnés dans le cadre de la célébration de la Journée du Moudjahid, coïncidant avec le 67e anniversaire de l’offensive du Nord-constantinois (20 août 1955) et le 66e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956), et mis en service pour assurer la liaison entre la capitale du M’Zab Ghardaïa et les nouveaux pôles urbains de Oued N’chou et Noumerat, situés respectivement à 10km et 20 Km du chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué. L’acquisition de nouveaux bus permettra à l’ETUG de se redéployer à travers les différentes localités urbaines de la wilaya afin d’assurer le déplacement entres les quartiers dans ces centres urbains et de faciliter la progression de la demande de la mobilité en raison d’une croissance urbaine dans les différentes localités, a déclaré à l’APS, le chef de l’exécutif local Bouelam Amrani. Ce redéploiement va prendre en charge les besoins des usagers, les mutations qui ont marqué la création de nouvelles zones d’habitations, de nouveaux établissements de formation et d’éducation et les nouveaux flux des populations qu’elles ont engendrées, a-t-il souligné. Il vise également à desservir les principaux pôles émetteurs et attracteurs d’activité dans ces agglomérations tels que les centres de soins et hôpitaux, les administrations locales, les centres de commerces, a ajouté le responsable. Ce renforcement en matériels roulant de l’entreprise, qui lui permettra d’avoir un plan de charge conséquent et des conventions avec les communes pour le transport des écoliers, sera accompagné par le déploiement d’une signalétique et d’un mobilier urbain, telles que les poteaux et abribus qui matérialiseront les différents arrêts et terminus de bus dans les itinéraires de ces centres urbains. Par cet investissement, l’ETUG assurera un transport adéquat dans les différentes zones urbaines de la wilaya de Ghardaïa en pleine mutation et pallier aux déséquilibres entre l’augmentation constante des usagers et le manque de moyen de transport public, a-t-on signalé. La mise en service de ces nouveaux bus vise l’amélioration de la mobilité des habitants au sein des différents périmètres urbains de la wilaya, qui ne cessent de s’étendre par la création de nouveaux pôles d’activités économiques, des périmètres agricoles, et générera par la même plus de trois cents postes de travail, ont soutenu également les responsables du transport. Ce déploiement permettra également une meilleure fluidité des déplacements des citoyens dans les différentes cités et incitera les usagers à limiter l’utilisation des voitures individuelles afin de décongestionner le trafic routier dans les différentes localités de la wilaya, ont-t-ils précisé. Créée en juillet 2010 avec une dizaine de bus et une cinquantaine d’employés pour desservir, dans une première phase, les quartiers de la vallée du M’Zab (quatre communes), l’ETU-Ghardaïa a connu un déploiement de ses activités dans différentes localités de la wilaya (Berriane, Guerrara et Metlili , Zelfana Mansourah). L’entreprise (ETUG) compte actuellement une cinquantaine de bus et emploie plus de trois cents travailleurs.(APS)

