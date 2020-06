DE Ghardaïa, O. Yazid

Louable initiative que celle de Sharikat Kahraba wa Takat Moutajadida (SKTM), filiale du Groupe Sonelgaz, chargée des énergies renouvelables, qui a organisé dimanche après-midi en son siège de Ghardaïa une sympathique réception en l’honneur des journalistes et correspondants de la presse, tous médias confondus. L’afflux de presque tous les journalistes et correspondants de la wilaya de Ghardaïa, en sus des cadres de la Société algérienne de distribution d’électricité et gaz (Sadeg) de la wilaya de Ghardaïa et de la SKTM, a ajouté à la réception plus de chaleur humaine. Ce qui a donné encore plus de cordialité à cette rencontre informelle entre cette entreprise citoyenne et la famille de la presse locale, est incontestablement la présence du Président-Directeur général de la SKTM, Ali Chikouche Mohamed, de Larbi Djelloul, président du Comité de participation et représentant personnel de Chahar Boulekhras, PDG du Groupe Sonelgaz et de Abdelhak Châabane, Directeur de la wilaya de Ghardaïa de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz. Après un bref discours de bienvenue, Ali Chikouche Mohamed a informé l’assistance que cette initiative a déjà débuté à Bouira, et qu’après Ghardaïa, elle se poursuivra à Biskra, M’sila et Aïn Témouchent, et ce, comme première phase d’un programme qui touchera en principe tout le territoire national. Après avoir fait lecture des réalisations de leur entreprise, les responsables ont remis à chacun des membres de la corporation un paquet de bavettes, une pochette de gants médicaux et un flocon hydro-alcoolique pour se protéger des risques d’infection à la Covid-19.

