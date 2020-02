Plus d’une centaine d’employés et de cadres de plusieurs directions, confinées dans l’enceinte du siège de la wilaya, demandent l’installation d’un distributeur automatique de billets (DAB) in situ. Ils ont signé une pétition dont nous détenons une copie.

de Ghardaïa, O. Yazid

« Nous sommes fatigués à chaque fois que l’on a besoin de retirer de l’argent avec nos cartes CIB (Carte inter bancaire) de devoir nous déplacer loin de notre lieu de travail et qu’au retour on se fasse réprimander par nos responsables qui nous reprochent d’avoir trop tardé à revenir à nos postes de travail », se désole un employé de la direction de la formation et de l’enseignement professionnel (DEFP), une des cinq directions avec celles de la culture, de la radio locale, de la règlementation et de l’administration générale (DRAG), de l’administration locale (DAL) et du contrôle financier (CF), dont sont issus les signataires de la pétition. Pour une employée de la direction de la culture, « si pour les hommes, il est plus simple peut-être de retirer de l’argent des DAB après les heures de travail, il n’est pas évident pour nous, mères de famille, d’en faire de même et ce pour diverses raisons. La principale est qu’il faut qu’on rentre à la maison assez tôt pour s’occuper des enfants et ensuite, il faudrait d’abord s’assurer lequel des DAB à travers la ville est opérationnel, quand on sait que la plupart du temps ils sont soit hors service soit en manque de liquidités, sinon c’est la galère assurée ». Il faut dire que, pour être particulier, c’est vraiment particulier que ce lieu, né d’une idée saugrenue de confiner en un seul et même lieu toutes les directions de wilaya adossée au Cabinet du wali de Ghardaïa, avant qu’heureusement une bonne partie de ces directions n’aient été délocalisées en dehors du centre-ville, ne demeurant sur place qu’une poignée. Et c’est justement le personnel de ce « ghetto administratif » qui réclame l’installation sur place d’un DAB. « Nous avons déposé une copie de cette pétition au niveau de la DRAG et nous attendons toujours que les responsables prennent langue avec ceux d’Algérie Poste pour accélérer l’étude du lieu qui doit abriter cet appareil. Mais à ce jour, nous n’avons aucun écho à notre demande », nous apprend Ali, un employé de la direction de la formation. Il ajoute, « de ce fait, nous sollicitons l’aide du wali pour matérialiser notre demande et nous éviter ainsi toutes les tracasseries que nous subissons au quotidien tant avec nos responsables qui nous reprochent nos absences pour aller retirer notre argent, que de la galère à rechercher et faire les boulevards en quête d’un DAB en activité et surtout bien approvisionné en billets de banque. Ce qui n’est pas toujours évident. ». En effet, certains distributeurs automatiques de billets ont, depuis belle lurette, cessé de remplir leur rôle, prenant avec le temps la posture de simples « objets de décor ». n