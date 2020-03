Un investissement de 820 millions de dinars a été mobilisé par la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG-filiale de Sonelgaz) pour le renforcement et l’amélioration du réseau d’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa durant la période estivale, selon un communiqué de la cellule de communication de la direction locale de SADEG.

Ce programme consiste en la réalisation d’un réseau de 179,54 km de lignes électriques, dont 79,06 km de lignes de moyenne tension et 100,48 km de lignes de basse tension, ainsi que l’installation de 50 nouveaux postes transformateurs pour faire face à la forte demande en électricité en période estivale de pointe et sécuriser l’alimentation énergétique dans différentes localités de la wilaya, précise le communiqué. La demande croissante en électricité, aussi bien de la population que des secteurs d’activité économique, durant l’été, a imposé la mise en œuvre de ce programme afin d’améliorer la distribution et d’éviter les désagréments des abonnés durant les pics de chaleur en été, et cela en dépit de nombreuses contraintes liées à la rareté des assiettes foncières devant accueillir les transformateurs, ont expliqué les responsables de l’entreprise, précisant que 20 transformateurs parmi les 50 prévus dans ce programme ont été déjà installés. Un programme d’un investissement de près de 3,45 milliards de dinars a été concrétisé par la SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013, avec essentiellement la réalisation dans les différentes localités de la wilaya de plus de 621 km linéaires de renforcement du réseau d’électricité et de 325 postes transformateurs, souligne le même communiqué. Cet investissement vise le renforcement du réseau de transport et de répartition de l’électricité de la wilaya, l’amélioration et la sécurité d’alimentation en électricité et la fiabilité du réseau à travers l’augmentation de la capacité de transit des lignes de transport et la réduction du taux de pertes techniques du réseau. La wilaya de Ghardaïa totalise 141.173 abonnés au réseau électrique et plus de 84.110 abonnés au réseau du gaz naturel, soit un taux d’électrification de 98,76% et un taux de pénétration de Gaz naturel de 76,66%. Elle dispose également de 6.170 km linéaires de réseau électrique (moyenne et basse tension), 3.206 postes transformateurs et de 1.774 km de réseau de gaz naturel ainsi que 17 distributeurs publics et une station GPL à Guerrara, selon les données de cette entreprise arrêtée fin décembre 2019.

(aps)

