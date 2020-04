Ils ne reculent devant rien et profitent du confinement sanitaire de la population, entre 19 et 7 heures, pour passer à l’acte en toute discrétion, à la faveur de l’obscurité et de l’absence de toute âme qui vive dehors.

DE Ghardaïa, O. Yazid

Eux, ce sont les cambrioleurs qui ne connaissent pas de répit et qui ne s’astreignent pas, comme tous les citoyens, au confinement sanitaire imposé par les hautes autorités du pays. Bien au contraire, ils profitent de cette situation qui leur laisse le champ libre en l’absence de témoins, mais pas des services de sécurité qui restent mobilisés pour répondre légalement à tout acte malveillant. Ainsi, après le kiosque situé à l’intérieur de la gare routière dite SNTV, qui a été, il y a quelque temps, dévalisé par un jeune qui a été rapidement identifié, arrêté et déféré devant la justice, c’est au tour d’une parfumerie située en plein centre-ville de Ghardaïa, à l’entrée de la piétonnière qui mène vers la vieille place du marché du K’sar de Ghardaïa, de faire les frais d’une visite nocturne de cambrioleurs. C’est une patrouille de police qui effectuait une ronde qui a remarqué, vers 3 heures du matin, que les lourdes portes métalliques d’un magasin étaient entre-ouvertes. S’arrêtant pour vérifier, ils ont de suite compris que le magasin en question venait d’être cambriolé. Effectivement, un lot de parfums et de cosmétiques a été dévalisé ainsi qu’une somme de 78 000 DA qui était en caisse, selon les déclarations du propriétaire du magasin. Rapidement arrivés sur les lieux, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, accompagnés d’une équipe de la police scientifique, ont de suite procédé aux relevés d’empreintes et d’indices leur permettant de remonter aux responsables de cet acte. Mais c’est finalement l’exploitation des enregistrements des caméras de télésurveillance installées à travers la ville de Ghardaïa qui allait permettre de dénouer cette affaire et procéder à l’arrestation de ses auteurs. En effet, sur l’une d’elle, les limiers de la police judiciaire ont clairement observé la scène du crime et les mouvements de deux jeunes hommes à moto qui ont quitté les lieux juste avant l’arrivée de la patrouille de police qui a découvert la porte entrouverte du magasin qu’ils venaient de piller. Parvenant à retracer l’itinéraire emprunté par les deux cambrioleurs, ils ont, grâce à leur perspicacité, réussi à découvrir le lieu où était entreposé le butin du vol et même à identifier les deux compères. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le Procureur de la République près le Tribunal de Ghardaïa, ils ont investi les lieux en question et découvert l’intégralité des produits volés la veille ainsi que d’autres produits et objets provenant d’autres larcins, e, l’occurrence 105 cartes de recharges téléphoniques et internet, 10 téléphones portables, 400 pièces de « maâdjoune » pour chicha, un lot de montres, des accessoires pour téléphones portables, ainsi que la moto qui leur a servi de moyen de locomotion et de transport du butin de leurs casses. Arrêtés, les deux compères ont reconnu leurs méfaits avant d’être présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Ghardaïa, qui les a déférés devant le magistrat instructeur qui a prononcé à leur encontre la mise sous mandat de dépôt pour constitution d’association de malfaiteurs, vols qualifiés par effraction, de nuit avec moyen de locomotion (moto). Ils ont été écroués à la prison de Chaâbet Ennichène de Ghardaïa où ils observeront, bien malgré eux, un confinement non plus partiel, mais total. n