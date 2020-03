Deux groupes de 76 hadjis chacun ont été tirés au sort pour les saisons 2020 et 2021, ainsi qu’un groupe de vingt cinq suppléants.

de Ghardaïa, O. Yazid

Initiée par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, l’opération de tirage au sort de deux quotas supplémentaires des futurs hadjis pour les saisons 2020 et 2021 a retenu deux lots de 76 hadjis chacun sur les 1 335 prétendants au 5e pilier de l’islam, le pèlerinage aux Lieux-Saints. Les postulants, et tel que requis par les conditions pour participer à ce tirage au sort des deux quotas supplémentaires, sont tous âgés de 70 ans et plus et ont participé, en vain, aux opérations de tirage au sort depuis plus de 10 ans. L’opération de tirage au sort, qui s’est déroulée dans une totale transparence et dans une parfaite organisation, a eu lieu dans la grande salle de conférences de la Wilaya de Ghardaïa en présence des postulants et de leurs familles. A l’intérieur de la salle, des dizaines de personnes, dont une majorité de femmes, s’étaient déplacées en masse afin d’assister au tirage au sort, tout en priant Dieu de se voir accorder le fameux sésame qui les conduira vers la terre sainte. Toutes n’ont pas eu la chance d’entendre leur nom. Pour les plus chanceux, des larmes de joie ont coulé, pour ceux qui ont moins de chance, ils espèrent partir un jour prochain. Tarek Bouchenafa, le Directeur de la réglementation et de l’administration générale (DRAG) de la wilaya de Ghardaïa, qui a mené l’opération de tirage au sort de main de maître et avec beaucoup de bonhomie, a expliqué à l’assistance dans le menu détail les conditions sine qua non à la participation à ce tirage au sort. « Il s’agit d’un geste du Président de la République envers une bonne partie de la population qui a longtemps espéré en vain être tiré au sort pour accomplir le 5e pilier de l’Islam qui est le Hadj. Pas moins de deux quotas de 2 000 passeports spécial Hadj, pour les deux saisons du hadj à venir à savoir 2020 et 2021, ont été réservés à cette tranche de la population. Pour Ghardaïa, les quotas sont de deux fois 76 passeports, soit 152 passeports en tout plus un tiers d’un quota, soit 25 autres tirés au sort comme suppléants aux éventuels empêchés de s’y rendre pour une raison ou une autre. » Plus précis, Tarek Bouchenafa ajoute « qu’il ne suffit pas de déposer son dossier pour être tiré au sort. La nouveauté cette année est que chaque postulant voit son nom inscrit autant de fois qu’il s’est inscrit au cours des années. Exemple : Si un postulant s’est inscrit huit années de suite, il aura son nom sur autant de bout de papiers, avec la précision que le plafond et de 22 années. Avant de délivrer le précieux sésame, nous nous basons sur deux critères que nous jugeons importants, le premier est l’âge de la personne, il faut que celle-ci dépasse les 70 ans, homme ou femme, le second critère est que la personne ait déjà déposé 10 fois ou plus son dossier et qu’elle n’a eu que des refus ». Enfin, dit-il, « pour ceux qui ont été sélectionnés, ils vont recevoir dès aujourd’hui le fameux titre de sélection qui leur permettra ainsi d’entamer les procédures et la mise en contact avec la compagnie aérienne nationale, à savoir Air Algérie». A la sortie de la salle, des youyous stridents fusaient alors que tout le monde reconnaîssait que «l’opération s’était bien déroulée et que tout a été clair, transparent et régulier.» Tant mieux. Un bon point pour les organisateurs. n