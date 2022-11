Une récolte de maïs fourrager ensilage avoisinant les 156.000 quintaux est attendue dans la wilaya de Ghardaia pour la campagne de la maïsiculture automnale qui a débuté au début du mois de novembre en cours, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Cette culture de maïs pratiquée principalement dans les localités de Mansoura et Seb Seb au sud de Ghardaia, riche en ressource hydrique, auquel une superficie cumulée de 390 hectares «sous pivot» lui a été consacrée, augure un résultat «probant» au vu du comportement de cette plante céréalière, cultivée en assolement après la moisson du blé au début du mois de juillet dernier, a indiqué M. Cheikh Harouini, chef de service de la production à la DSA. Cette superficie emblavée de 390 hectares «sous pivots» en maïs fourrager ensilage, a été consacrée pour soutenir l’essor de la filière lait dans la wilaya de Ghardaia, a soutenu Harouini. La production de maïs a été cultivée en dérobé après la production céréalière au mois de juillet et dont la durée du cycle varie entre deux et trois mois a souligné le même responsable, ajoutant que cette récolte du maïs ensilage est fauchée, haché et tassé mécaniquement avant d’être enrubannée sous forme de grosses bottes rondes avec un film plastique blanc autour de chaque botte hermétiquement fermés destinés à l’alimentation du bétail notamment les vaches en lactation, a-t-il souligné. Cette récolte prévisionnelle de maïs ensilage, aliment de base pour la production de lait, est destiné en premier lieu à satisfaire la demande croissante en fourrage pour le cheptel laitier de la wilaya de Ghardaïa estimé à plus de 4000 têtes bovines ainsi que le cheptel ovin et caprin estimé à plus de 488.000, qui souffre de manque de nourriture suite à la sècheresse qui a marqué la région, a-t-il précisé. La première expérience pilote de culture de Maïs dans la région de Ghardaïa a été effectuée sur une surface agricole de 100 hectares en 2011 avant d’être étendue dans le cadre de la nouvelle politique agricole destinée à réduire les importations et élargir la gamme de production de céréales. Les besoins de l’Algérie en ce produit (maïs), considéré comme principal intrant dans la fabrication d’aliments de bétail et de volaille, sont dépendants exclusivement du marché international dont les cours ne cessent fortement d’augmenter et se répercutent sur les prix des productions animales (viandes, lait, œufs, indique-t-on. La filière lait au niveau de la wilaya de Ghardaïa fait figure de référence pour l’essor remarquable enregistré ses dernières années suite à un ensemble de mesures d’incitation émises par les pouvoirs publics touchant tous les maillons de cette filière. Pour consolider cette dynamique que connaît la filière lait et créer une autonomie alimentaire de bétail par l’encouragement de la production fourragère dans les périmètres agricoles de la wilaya, de nombreux spécialistes préconisent l’utilisation des eaux épurées des stations de lagunage de Ghardaïa, de Berriane et Guerrara pour l’irrigation de la culture de maïs destinée uniquement à l’alimentation du bétail et de volaille. n

