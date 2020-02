Le nombre d’agressions enregistré sur les réseaux d’électricité et gazier de la wilaya de Ghardaïa a atteint, durant l’année écoulée, un total de 191 agressions, selon la direction locale de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Les agressions sur les ouvrages électriques et gaziers à Ghardaïa, qui connaissent une escalade, entraînent des préjudices financiers pour la société et pénalisent les abonnés, ont indiqué les responsables locaux de Sonelgaz en marge d’une campagne de sensibilisation sur ce phénomène.

Elles ont été souvent provoquées par l’exécution de divers travaux effectuées par des entreprises de réalisation sans tenir compte du réseau de distribution d’électricité (aérien et souterrain) ainsi que celui du gaz, selon les explications fournies.

Le réseau de distribution de l’électricité de la wilaya de Ghardaïa a subi 49 agressions, dont 13 sur les ouvrages aériens et 36 sur les ouvrages souterrains, pénalisant 108.290 abonnés. Celui du gaz a, quant à lui, subi 142 agressions sur les conduites pénalisant 613 abonnés, selon les statistiques de la direction locale de la Sonelgaz.

Les services de la Sonelgaz ont enregistré durant les sept dernières années (2013/ 2019) 331 agressions sur le réseau d’électricité et 1.335 sur le réseau gazier, engendrant à l’entreprise un préjudice financier de plus d’un milliard DA, représentant le montant des frais de réparation des dégâts causés aux ouvrages et conduites en question.

En plus de ce manque à gagner, la direction locale de Sonelgaz détient également sur ses différents abonnés un montant cumulé de créances impayées de près de 1,8 milliard de DA, dont une ardoise de plus 1,4 milliard DA inscrite au passif des administrations, agriculture et industrie et 490 millions DA pour les abonnés ordinaires.

Les services de la Sonelgaz ont relevé aussi plusieurs cas de branchements illicites sur le réseau électrique et des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants.

Ils appellent, par ailleurs, les services des communes à procéder aux travaux d’élagage des palmiers et arbres pour la sécurisation du réseau électrique aérien.

La wilaya de Ghardaïa dispose de plus de 6.000 km de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 3.033 transformateurs avec 141.448 abonnés au réseau électrique et 1.774 km de réseau de gaz naturel et 17 stations de distributeurs publics avec 84.410 abonnés, soit un taux d’électrification de 98,76% et un taux de pénétration de gaz naturel de 76,66%, selon les statistiques de l’entreprise. n

Articles similaires