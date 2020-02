Plus de 8.360 oiseaux migrateurs ont été dénombrés par les ornithologues dans la zone humide classée du lac de Sebkhat El-Maleh, située à la sortie sud d’El-Menea (275 km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris jeudi auprès de la Conservation des forêts de la wilaya. Le recensement hivernal des sujets avifaunes, utilisant la zone humide d’El-Menea comme «une halte et une zone de nidification» sur l’axe migratoire entre l’Europe et l’Afrique, a été établi à la faveur du traditionnel recensement international des oiseaux migrateurs, effectué entre le 15 et 31 janvier courant, par le Réseau national des observateurs ornithologues algérien (RNOOA) de la région Sud /Est II, conformément au protocole de Wetlands, a expliqué à l’APS le chef du bureau de la protection de la flore et de la faune et responsable du comptage, Abdelwahab Chedad. Le comptage a permis de répertorier 41 espèces avifaunes, dont une trentaine d’espèces d’oiseaux d’eau pour la plupart (Canard souchet, Flamant rose, sarcelle d’hiver, marmaronette marbrée, foulque macroule, Gallinule poule-d’eau), a-t-il précisé. Les sujets avifaunes ont été observés sur l’ensemble du site de «Sebkhat El-Maleh’’, classé zone humide naturelle d’importance internationale en 2004 par la convention de Ramsar, qui s’étend sur 18.947 hectares, dont 1.600 ha de plan d’eau et une périphérie végétale, a fait savoir le responsable. «Cette zone humide revêt une grande importance pour la biodiversité locale, comme l’indiquent les résultats de ce recensement effectué sur ce site aquatique devenu un sanctuaire pour ces volatiles’’, souligné M. Chedad. Le site en question constitue une indispensable étape pour les milliers d’espèces d’oiseaux migrateurs, qui s’y réfugient pour échapper à l’hiver rigoureux qui règne dans l’hémisphère Nord, profitant du climat doux à El-Menea pour renouveler leur plumage avant la saison de reproduction. La zone humide «Sebkhat El-Maleh», connue des ornithologues du monde suite à son classement international (Ramsar), abrite une faune et flore exceptionnelles composées d’oiseaux migrateurs, de toutes sortes d’insectes et d’une végétation luxuriante, qui constituent un parfait pied-à-terre pour ces sujets avifaunes migrateurs diversifiés et variés, dont une partie inscrite sur la liste des oiseaux menacés, élaborée par l’Union internationale pour le conservation de la nature (UICN), a indiqué le chef du bureau de la faune et de la flore. Les observateurs du R.N.O.O.A de la région Sud-est II, organe national créé en 2011 par arrêté ministériel au niveau de la direction générale des Forêts (D.G.F) pour recenser les espèces ornithologiques et leur évolution, ont également répertorié 2.906 individus avifaunes migrateurs de plus d’une vingtaine d’espèce (Sarcelle d’hiver, Canard souchet, canard pilet, gallinule poule-d’eau, foulque macroule) dans la zone humide «artificielle» de Kef El-Doukhan (exutoire de l’oued M’zab) à El Ateuf , créée à la faveur d’un programme de traitement des eaux usées, de préservation de l’environnement et des ressources hydriques de la vallée du M’zab, selon le responsable du bureau de la protection de la faune et de la flore à la conservation des forêts de Ghardaïa. Un total de 12.232 oiseaux migrateurs ont été recensés dans les huit (8) zones aquatiques existantes dans la wilaya de Ghardaïa. Ces sites aquatiques constituent des atouts favorables pour le développement d’un tourisme écologique et culturel durable et offrent la possibilité aux régions de Ghardaïa et d’El-Menea de devenir des pôles plus attractifs et d’accueil touristique.

Articles similaires