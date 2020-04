De Ghardaïa, O. Yazid

A l’effet de faire face aux risques induits par l’afflux de clients aux comptoirs de la société commerciale Sonelgaz en ces temps de pandémie du Covid-19, la direction de la wilaya de Ghardaïa de la Société de distribution de l’électricité et du gaz centre (SDC-filiale de Sonelgaz) a pris un certain nombre de mesures pour y remédier et mettre le client dans les meilleures conditions tout en préservant sa santé et celle des travailleurs de l’entreprise. Ainsi, tout en gardant distance et être à l’écoute des préoccupations de sa clientèle, l’entreprise encourage ses clients à informer ses services de toute panne ou coupure survenue sur toute l’étendue du territoire des 13 communes composant la wilaya de Ghardaïa, sans se déplacer et ce juste en joignant son centre d’appel par le biais du numéro vert mis à leur disposition. En effet, le numéro 3303 est joignable 7j/7 et H24 et a déjà reçu, en cette période de confinement entre le 22 mars et le 19 avril pas moins de 372 appels, dont la majorité a été comptabilisée au niveau de la commune mère de Ghardaïa avec pas moins de 158 appels dont 101 pour des problèmes dus à l’électricité et 57 au gaz. Pas moins de 393 interventions ont été réalisées pendant cette période, soit 298 sur les installations électriques et 105 sur celles du gaz. La différence entre le nombre d’appels reçus (372) et le nombre d’interventions (393), soit 21 interventions en plus, s’explique par le fait que celles-ci ont été exécutées sur simple information orale de citoyens résidents aux abords des services de la Sonelgaz. Pour répondre aux doléances des citoyens, la SDC-filiale de Sonelgaz, direction de wilaya de Ghardaïa, a mobilisé des équipes techniques au niveau des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa pour intervenir 24H/24 et rétablir la source d’énergie dans les meilleurs délais. « C’est pour répondre à cette situation particulière et faire en sorte de limiter la propagation du coronavirus, que ces mesures ont été prises par la tutelle », ajoutant « nos équipes, qui interviennent sur divers sites, sont aussi protégés. Nous les avons dotées de tous les équipements de protection nécessaires, notamment en uniformes, bavettes, gants, lunettes de protection, gel hydro-alcoolique et produits désinfectants ». Pour rappel, la wilaya de Ghardaïa dispose de plus de 6 000 km de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 3 033 transformateurs avec 141 448 abonnés au réseau électrique et 1 774 km de réseau de gaz naturel, de 17 stations de distributeurs publics avec 84 410 abonnés, soit un taux d’électrification de 98,76% et un taux de pénétration de gaz naturel de 76,66%, et d’une station GPL. n

