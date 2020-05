Beaucoup de voix, notamment de médecins, d’universitaires et d’élus locaux, appellent à leur fermeture : « La décision

de réouverture de ces lieux de commerce est inopportune et nous mène droit vers une catastrophe sanitaire. »

De Ghardaïa, O. Yazid

Et c’est peu dire au regard d’un abandon manifeste des règles et mesures de précaution face au danger de propagation du coronavirus, dont la courbe ascendante des cas infectés, enregistrés tous les jours par les services de santé, ne semble nullement affecter une grande partie de nos concitoyens, notamment la gent féminine qui fait fi du moindre appel à la prudence. En effet, et sitôt les rideaux levés, les magasins autorisés à reprendre leurs activités se sont retrouvés bondés sans aucune précaution ni du côté des citoyens et encore plus grave, ni celui des propriétaires de ces lieux. Ces derniers sont censés, selon le communiqué des autorités, faire appliquer un certain nombre de mesures de précautions sanitaires et de distanciation sociale. Véritable ruée constatée partout après la permission de reprise de certaines catégories de commerce, notamment d’habillement, de chaussures et de vaisselle, prises d’assaut aux premières heures d’ouverture par des nuées de femmes et parfois de familles entières. A l’avenue du 1er-Novembre, longue de 2 km, située en plein cœur du plus grand quartier populaire et populeux de Ghardaïa, en l’occurrence Theniet El Makhzène, artère commerçante par excellence, tous les magasins faisaient l’objet de visites ininterrompues de ces familles qui semblaient « retrouver » un plaisir brièvement confisqué par les mesures de fermetures des autorités dans le cadre des recommandations sanitaires. Et c’est pratiquement le même « spectacle » observé dans la vieille ville, notamment dans les dédales du vieux k’sar de Ghardaïa, là où se concentrent, dans des ruelles exiguës, plusieurs bijouteries s’étalant du quartier de Z’gag Lihoud jusqu’au Soug Lahtab. Rares sont les hommes rencontrés sur les lieux prisés uniquement par les femmes, et elles ne s’en privent pas, loin s’en faut. Pour ce qui est des hommes, leur terrain de prédilection reste le marché de fruits et légumes situé dans une ruelle, qui part de la vieille place du marché pour aboutir, tout en haut, vers Aïn Lebeau. Là, dans un boyau de ruelle se concentrent des grappes humaines autour de quelques tables de fruits et légumes derrière lesquelles aucun vendeur ne porte ni gants ni bavettes. Aucune précaution sanitaire ni distanciation sociale n’est possible dans ces conditions et rares sont les personnes munies de bavettes. On se bouscule, on s’effleure les uns les autres sans aucun souci pour sa santé ni pour celle des autres. Alors chez les vendeurs de z’labia et de kalb ellouz, c’est carrément la cohue, si bien que dans tous ces points de vente, très recherchés par les Algériens pendant Ramadhan, il n’y a point de place à l’intérieur tant c’est bondé.

Bonjour à la contamination et partant à la propagation tous azimuts du Covid-19. Et c’est justement pour dénoncer ces comportements irresponsables que beaucoup de voix, notamment de médecins, d’élus et d’universitaires, se sont élevées à Ghardaïa pour demander aux autorités, à leur tête Boualem Amrani, le wali, de surseoir à cette décision inopportune et pleine de danger. « Cette décision est précipitée et n’est pas bien encadrée. Elle serait la bienvenue la dernière semaine de Ramadhan et encore faudrait-il que la situation sanitaire soit maîtrisée, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. On voit bien le résultat. C’est du suicide collectif », affirme un médecin bien connu sur la place de Ghardaïa. Pour un docteur d’Etat, enseignant à l’université de Ghardaïa, « les mesures décrétées dernièrement par le gouvernement autorisant la reprise d’un grand nombre d’activités commerciales à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire ont un effet boomerang. Elles produisent exactement le contraire de ce à quoi elles ont été destinées. L’observation stricte et rigoureuse des règles d’hygiène et de distanciation sociale édictées par les autorités sanitaires sont superbement ignorées. Il y a donc urgence à les revoir. » D’ailleurs, lors de la conférence de presse du wali au troisième jour de ce Ramadhan, celui-ci avait déjà tiré la sonnette d’alarme en déclarant : « Si les gens respectent les mesures prises par les autorités, on sortira bientôt de cette crise, dans le cas contraire, et si on perdure dans nos habitudes, on n’est pas sorti de l’auberge et, apparemment au premier constat, on est loin du respect total. » Poursuivant lors de la même conférence de presse, Boualem Amrani, le wali de Ghardaïa, a ajouté « la situation est relativement stable dans notre wilaya, mais cela ne veut pas dire baisser la garde. Nous devons rester attentifs et mobilisés et des décisions seront prises en temps opportun si nous constatons des dépassements ». Puis, sur un ton grave, il conclut : « Les médecins peinent avec nos comportements, nous sommes en train de les sanctionner avec nos comportements négatifs. Ils sont à bout, nous devons les soutenir en adoptant des règles de sécurité sanitaires draconiennes.» Serait-ce le signe d’une remise en cause de ces ouvertures tous azimuts, non essentielles pour la plupart ? Les jours à venir nous renseigneront. n