Par O. Yazid

C’est lundi après-midi, aux environs de 14H45, soit pendant l’heure de la sieste, tranche horaire où le soleil atteint son zénith et où le mercure atteint des sommets, et durant laquelle rares sont les personnes qui circulent, que la petite poste, qui se trouve bien dissimulée derrière une grande porte du K’sar de Mélika, juché sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa, a été attaquée, selon des voisins. Seulement, les auteurs de cette tentative de vol ont été surpris par la résistance du jeune receveur, âgé de 27 ans, célibataire, enfant du K’sar de Mélika, qui a refusé d’obtempérer à leurs ordres d’ouvrir le coffre et de leur remettre son contenu. Un autre agent, qui se trouvait à l’étage, a entendu les cris et a aussitôt appelé la police et, tout en ayant la présence d’esprit de sortir par la porte de service qui donne sur une étroite ruelle et d’enfermer ainsi l’un des agresseurs à l’intérieur de la poste alors que le second avait déjà fui les lieux. Arrivé rapidement sur les lieux, les éléments de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa ont effectivement arrêté l’un des deux agresseurs qui a été piégé à l’intérieur et retrouvé le receveur baignant dans son sang. Le Procureur de la République du Tribunal de Ghardaïa était sur les lieux au moment où la dépouille du receveur a été transférée par la Protection civile à la morgue de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur cette grave affaire qui a mis en émoi toute la ville de Ghardaïa.

