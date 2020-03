Le nouvel hôpital psychiatrique de Ghardaïa, achevé récemment, pourrait être réservé à titre «temporaire» aux victimes du coronavirus (Covid-19), en cas d’apparition de cette pandémie dans la région, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya. Cette décision intervient dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face éventuellement à la situation exceptionnelle relative aux risques de propagation du nouveau coronavirus dans la wilaya, a-t-on précisé. Les autorités de la wilaya, en collaboration avec les professionnels de la santé, ont décidé à titre préventif de consacrer ce nouvel hôpital psychiatrique de 60 lits «temporairement» comme site d’observation et d’isolement pour les cas de malades avérés et confirmés après analyses en laboratoire. L’établissement en question, situé dans la zone des sciences (10 km de Ghardaïa) et qui vient d’être équipé d’appareils d’assistance respiratoire, constitue un lieu adéquat pour le confinement et l’isolement de l’avis des professionnels de la santé, a-t-on expliqué. Au fur et à mesure de la propagation du virus dans certaines wilayas, Ghardaïa a renforcé les mesures préventives pour se protéger contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Une série de mesures ont été prises renforçant le système de veille adopté depuis l’apparition de ce virus, notamment l’appel à limiter les déplacements, à s’astreindre à «l’isolement sanitaire» à domicile comme mesure préventive nécessaire dans cette étape délicate afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus, ajouté à cela l’application des décisions du président de la République notamment en matière de fermeture des lieux très fréquentés par la population (mosquées, établissements publics, cafés, salles des fêtes, hammams, etc). La prévention a été axée aussi sur la sensibilisation des commerçants et des clients aux comportements à adopter et aux gestes à respecter, ainsi que l’amélioration des conditions d’hygiène dans les espaces publics et commerciaux. Parmi les mesures décidées, figurent également le contrôle et le suivi de la situation d’approvisionnement en denrées alimentaires, le signalement de toute pénurie ou dysfonctionnement au niveau des circuits de distribution, le contrôle des prix, de la qualité et des conditions sanitaires au sein des marchés et des points de vente. Pour se protéger contre cette pandémie, l’opération de désinfection et de stérilisation des véhicules de transport en commun, des établissements et équipements publics, la gare routière et les espaces commerciaux, se poursuit dans les différents quartiers de la wilayas. Dans l’optique de préserver la santé de la population, des campagnes de sensibilisation sur le danger de cette pandémie et les mesures de prévention sont effectuées par les différents acteurs de la société. Armés de mégaphones, des agents de la Protection civile et de la Sûreté nationale appellent, de leur côté, les citoyens à se confiner dans leurs domiciles. n

