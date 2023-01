Des milliers de visiteurs nationaux notamment les jeunes séjournent en cette fin d’année dans la région de Ghardaïa, réputée pour son patrimoine naturel, architectural et culturel, dont une grande partie est classée «patrimoine mondial sauvegardé» par l’UNESCO en 1982. La quasi-totalité des établissements et structures d’hébergement de la région (hôtels, maisons d’hôtes, dortoirs, campings et auberges de jeunes) affichent actuellement complet, a déclaré à l’APS le directeur du tourisme et de l’artisanat (DTA) Saâd Meriah. «On assiste à un flux de visiteurs de différentes régions du pays en cette période de vacances scolaires qui coïncide également avec les fêtes de fin d’année pour la destination Ghardaïa», a précisé M. Meriah. Le nombre de visiteurs qui ont préféré passer les vacances de fin d’année actuellement dans la région de Ghardaïa est estimé à plus de 4.000 visiteurs hébergés dans les structures hôtelières, a-t-on signalé.

Cette région, destination authentique regorgeant de mille et une merveilles naturelles à couper le souffle notamment les Ksour du M’Zab, Metlili, et une fantastique diversité de paysages, entre désert et palmeraies verdoyantes des Oasis, connait une véritable dynamique ces derniers jours de l’année 2022 à la faveur de la croissance de la capacité d’accueil par de nombreux hôteliers qui ont engagé des investissements pour la réalisation de nouvelles structures d’hébergement passant de 1.600 lits en 2010 à près de 3.000 lits en 2022.

De nombreux visiteurs préfèrent l’hébergement dans les résidences et maisons traditionnelles situées dans les palmeraies de la vallée du M’Zab à forte valeur patrimoniale qui ont subi des réaménagements mythiques répondant aux conditions de confort minimum très prisés par les visiteurs nationaux et touristes étrangers. «Toutes les maisons traditionnelles affichent complet depuis la mi-décembre», a indiqué Ami Aissa, un guide touristique de Ghardaïa, ajoutant que les réservations se font par Internet. Il existe une quinzaine de sites situés dans les différentes palmerais de la vallée du M’Zab, et les régions de Seb Seb, Metlili pouvant abriter plus de 500 personnes, a révélé de son côté un tour-opérateur de Ghardaïa. «C’est une nouvelle tendance du tourisme basée sur la dimension culturelle et écologique à Ghardaïa», a expliqué pour sa part un gérant d’une résidence traditionnelle de Ben Izguen, avant d’ajouter que l’habitat traditionnel avec une restauration composée de plats locaux et traditionnels constitue aussi une attraction pour les visiteurs. Les visiteurs nationaux ont envahi les lieux et ruelles historiques du M’Zab notamment la place emblématique du Souk de Ghardaïa faisant des selfies avec des costumes traditionnels de la région, a-t-on constaté. Destination touristique par excellence, la région de Ghardaïa dispose d’un patrimoine matériel et immatériel «atypique» d’exception qui constitue une source d’attractivité pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Ce tourisme dit «Interne» se porte bien à Ghardaïa et constitue un apport considérable au développement économique locale d’une part et permet outre l’atténuation des effets négatifs de la baisse de touristes étrangers, sur la rentabilité des établissements d’hébergement, en particulier, et sur celle des entreprises touristiques, en général, le maintien des emplois et des effets induits sur les transports et le commerce de l’artisanat. n

