de Ghardaïa, O. Yazid

Pour la première session de l’année 2020, en l’occurrence celle de février, la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Ghardaïa n’offre pas moins de 6 509 postes pédagogiques répartis en 4 554 postes pour la formation diplômante soit 2 310 postes dans la formation résidentielle, 1 554 au titre de la formation par apprentissage, 480 en formation passerelle,

1 955 autres postes sont réservés aux formations qualifiantes destinées aux personnes en milieu carcéral et aux femmes au foyer, entre autres, lesquelles se voient attribuer un quota appréciable de 1 050 postes pédagogiques. Des formations diplômantes et qualifiantes pour toute personne qui aspire à acquérir des compétences lui permettant de s’intégrer dans la vie professionnelle ou d’améliorer ses connaissances professionnelles sont offertes par le secteur en proposant divers modes de formation, à savoir résidentiel, apprentissage, cours du soir, formation continue et celle dite femme au foyer, avec un encadrement technique et pédagogique qualifié dans les différentes spécialités. Les inscriptions en prévision de la session de février ont été ouvertes depuis dimanche 5 janvier 2020 et se poursuivront jusqu’au samedi 15 février de l’année en cours. Les journées de sélection et d’orientation sont prévues les 16 ,17 et 18 février, alors que la proclamation des résultats aura lieu le jeudi 20 février, soit trois jours avant la rentrée qui aura lieu, tant pour les reconduits que pour les nouveaux stagiaires, le dimanche 23 février 2020. D’autre part, cinq nouvelles spécialités ont été ouvertes pour cette session, dont deux sont enseignées dans les établissements de la formation professionnelle de la nouvelle circonscription administrative d’El Menéa. Il s’agit de technicien en électro-mécanique au CFPA de Hassi El Gara et CAP en conduite et entretien de machines agricoles au CFPA de Hassi Lefhal. Les trois autres spécialités ouvertes lors de cette session seront dispensées, pour deux d’entre elles, au CFPA 2 de Berriane pour le CMP en maçon du patrimoine bâti et CAP en cultures médicinales, aromatiques et condimentaires alors que la dernière spécialité, à savoir technicien en froid industriel et climatisation, sera enseignée au CFPA de Guerrara 2. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Ghardaïa dispose de 31 établissements dont 22 CFPA, 1 INSFP à Noumérate (Cne de Bounoura), 3 annexes de CFPA à El Atteuf, Seb Seb et Zelfana et 5 écoles privées agréées par le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, pour une capacité pédagogique de 5 100 postes pédagogiques et 13 internats de 1 420 lits et 13 réfectoires servant 1 420 repas/jour sont aussi opérationnels. Les apprenants disposent, par ailleurs, de 20 bibliothèques, 13 foyers culturels et 19 terrains «Matico» pour la pratique sportive. Alors qu’à court terme, soit pour la prochaine session de septembre 2020, le secteur s’apprête à réceptionner un institut d’enseignement professionnel (IEP) à Oued Nechou, de 1 000 places pédagogiques avec un internat de 300 lits, destiné à l’émergence d’un centre d’excellence dans les métiers des énergies renouvelables, dont le taux d’égalisation a atteint 65%, ainsi qu’un institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de 300 postes pédagogiques avec un internat de 120 lits à El Menéa, l’alter égo de celui opérationnel à Noumérate, et qui aurait atteint l’appréciable taux d’avancement des travaux de 60%. Pour ce qui est de la ressource humaine dans son volet pédagogique, les cours sont assurés par 323 enseignants, dont 228 PEP, 44 PSEP 01 et 51 PSEP 02. Ceci dit, et malgré tous les efforts consentis par l’Etat pour inciter les jeunes, notamment ceux exclus du système scolaire, d’embrasser un métier qui les mettrait à l’abri du besoin pour l’avenir, il reste à déplorer le manque d’attrait de la jeunesse pour la formation professionnelle. Même en l’absence de statistiques fiables, le croisement des chiffres des années précédentes, notamment les deux dernières sessions, du moins en ce qui concerne la wilaya de Ghardaïa, démontre l’infime engouement que suscite la formation professionnelle aux yeux de notre jeunesse. n

