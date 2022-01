Plus de 275,98 hectares, attribués dans le cadre de l’investissement industriel et restés à ce jour inexploités, ont été récupérés dans la wilaya de Ghardaïa, indique la Direction locale de l’industrie et des mines (DIM). Attribuée à 177 bénéficiaires, cette superficie a été récupérée dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier industriel ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit dans la wilaya de Ghardaïa, a précisé dans une déclaration à l’APS le Directeur de l’industrie et des mines, Lyès Khelifa.

Les bénéficiaires ont été déchus de l’attribution après plusieurs mises en demeure ainsi que des constats établis suite à des sorties de vérification sur les sites devant recevoir leurs projets, a souligné M. Khelifa. Pas moins de 2 938 projets d’investissement ont été déposés auprès des services de la DIM, seuls 753 projets ont été retenus et 177 ont été rejetés pour différentes raisons d’insolvabilité du projet, a-t-il fait savoir. Sur les 753 projets retenus, 306 actes ont été établis, 105 ont reçu leur permis de construire et 23 projets sont opérationnels, indiquent les statistiques de la DIM.

Quelque 2 296 hectares ont été mobilisés comme assiette foncière devant recevoir des projets d’investissement dans la wilaya de Ghardaïa, a précisé M. Khelifa, soulignant que toutes les facilitations mises en place par l’Etat sont accordées aux opérateurs économiques voulant investir dans la wilaya.

Actuellement, le tissu industriel de la wilaya de Ghardaïa compte 3 925 entreprises et micro-entreprises occupant une population de 18 588 travailleurs. La wilaya de Ghardaïa dispose de trois zones industrielles, Guerrara, Bounoura et Oued-Nechou, d’une superficie totale de 354 ha et 16 zones d’activités d’une superficie globale de 653 ha dans les 10 communes de la wilaya. n

