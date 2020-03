Ce qui était dans l’air vient de se confirmer avec cette correspondance adressée, hier lundi, par Aboubaker Degagra, le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Ghardaïa, aux 47 Chambres de l’artisanat et des métiers du pays, les informant de la décision de reporter à une date ultérieure la 51e édition de la Fête du tapis de Ghardaïa qui devait se tenir du 21 au 26 mars.

O. Yazid et APS

L’information nous a été communiquée par Tarek Bouameur, le chargé de la cellule de communication de la wilaya de Ghardaïa. Pour un représentant des artisans de la wilaya de Ghardaïa, dans les conditions actuelles induites par le danger sanitaire que constitue le coronavirus, « c’est la décision la plus sage qui a été prise compte tenu du danger de la vertigineuse propagation de ce virus qui se répand à travers toute la planète, menaçant l’existence même de l’humanité ». Ajoutant : « La santé des citoyens est au-dessus de toute considération qu’elle soit culturelle, touristique et même mercantile. » Selon un cadre de la direction du tourisme de la wilaya de Ghardaïa, « la décision du report de la 51e édition de la Fête du tapis de Ghardaïa, qui était initialement prévue du 21 au 26 mars, à une date ultérieure, prise, rappelons-le, par mesure préventive contre la propagation du coronavirus, intervient conformément aux directives du président de la République, Mr Abdelmadjid Tebboune ». Il ajoute d’une voix triste : « Ce n’est vraiment pas le moment des fêtes avec toutes ces nouvelles inquiétantes de propagation de ce virus qui continue de faucher des vies humaines sur tous les continents. Non, vraiment le cœur n’est pas à la fête. »

Plusieurs manifestations culturelles et commerciales prévues dans les différentes localités de la wilaya ont été également reportées ainsi que la fermeture des bassins collectifs de la station thermale de Zelfana pour ralentir et éviter toute propagation du Covid-19. De leur côté, les services de la direction de la santé ont instruit l’ensemble des médecins de la wilaya (privé public) d’être vigilants et de communiquer tout cas suspect tout en formant des équipes de soins des unités hospitalières d’isolement et de prise en charge. Selon le directeur de la santé et de la population (DSP), Ameur Benaissa, un contrôle rigoureux et un suivi sont menés continuellement dans toutes les localités de la wilaya de Ghardaia par l’ensemble des praticiens pour détecter des cas suspects. Le DSP déplore la propagation de rumeurs et d’informations sans fondement visant à semer la panique parmi les citoyens à travers la publication de vidéos et de faux témoignages de personnes. Des scènes de panique injustifiées et de comportements irrationnels se sont produits au sein de plusieurs magasins d’alimentation et superettes, pris d’assaut par des citoyens cherchant à anticiper une éventuelle pénurie à cause de la pandémie du coronavirus. Les pouvoirs publics s’emploient également à déployer les moyens nécessaires auprès des établissements de soins en leur octroyant les moyens de détection rapide et de préservation contre ce virus (masques de protection, gants et autres). Des campagnes de sensibilisation sont également menées en direction de la population, l’informant des mesures de précaution à prendre, notamment les mesures d’hygiène, telles que le fait de se nettoyer les mains et d’utiliser les masques de protection.



Des associations lancent une action de sensibilisation

Les responsables de différentes associations caritatives et religieuses de Ghardaïa ont lancé lundi une action citoyenne de sensibilisation et d’information autour des mesures à prendre pour se prémunir de la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19), durant les cérémonies de mariage collectif. Habituellement organisées durant les vacances de printemps, avec la présence d’invités de différentes wilayas et de touristes, ces mariages collectifs rassemblent souvent des centaines de personnes dans les différents ksour et localités de la wilaya, ce qui a incité les organisateurs à s’interroger sur les conduites à tenir : maintenir ces fêtes collectives ou les reporter. Afin de limiter la propagation du coronavirus, des membres d’associations religieuses d’El-Atteuf, Ghardaïa, Berriane Métlili et El-Menea ont décidé d’annuler carrément ces cérémonies, alors que d’autres ont appelé à restreindre ces mariages uniquement aux membres de la famille concernée par la fête. Ce rituel de mariage collectif, qui se prépare des mois au préalable, a pris ces dernières années une dimension de phénomène aux significations à la fois sociale, culturelle et spirituelle dans la région. Initié par le tissu associatif (associations de quartiers et autres religieuses) qui œuvrent sans relâche à assurer la bonne réussite de la cérémonie de mariage, l’évènement attire une foule nombreuse composée de proches des mariés, des autorités locales, de visiteurs et autres touristes. Pour cela, Une campagne de sensibilisation et de prévention contre le coronavirus a été lancée au sein des différents établissements sanitaires, ajouté à cela la réactivation du dispositif de veille et d’alerte sanitaire ainsi que la mise en place d’une cellule de crise au niveau de la wilaya présidée par le wali de Ghardaïa. Dans une déclaration à l’APS, le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, a rassuré que toutes les dispositions de prise en charge et de diagnostic des cas de malades suspects ont été mises en place au niveau des deux aéroports de la wilaya (Ghardaïa et El-Menea), notamment les moyens pour le transport sécurisé des cas suspects, conformément aux normes internationales de surveillance et de suivi. Des unités d’isolement et de prise en charge des cas suspects ont été aménagées au niveau des quatre hôpitaux de la wilaya, a ajouté M. Amrani précisant que les voyageurs, le personnel navigant en provenance de l’étranger ou les transitaires ainsi que les voyageurs et personnels d’avions en escale technique sont «soumis à un contrôle médical rigoureux». n