Le wali de Ghardaïa ordonne la fermeture de tous les lieux de rassemblements de personnes sur l’ensemble des 13 communes de la wilaya de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d’El Menéa.

de Ghardaïa, O. Yazid

C‘est lors d’une réunion du conseil de sécurité de la wilaya de Ghardaïa, élargie aux membres de l’Exécutif, aux neuf chefs de daïra et aux treize P/APC de la wilaya de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d’El Menéa, tenue mardi au siège de la wilaya de Ghardaïa, sous la présidence de Boualem Amrani, le wali de Ghardaïa, qu’une batterie de décisions draconiennes a été prise pour protéger la population de la contamination au coronavirus et limiter sa propagation.

Ainsi, à partir de ce jour, mardi 17 mars 2020, il est temporairement ordonné la fermeture et ce, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les salles des fêtes, les espaces de loisirs, les crèches, les marchés hebdomadaires de toutes les communes de la wilaya de Ghardaïa, interdiction d’organisation de rencontres et activités à caractère scientifique, théâtral et sportif, toutes disciplines confondues, et fermeture de tous les bains thermaux de la wilaya, particulièrement ceux se trouvant sur le territoire de la ville thermale de Zelfana, à 70 km au sud de Ghardaïa, activité économique principale de cette ville. Il était temps d’imposer ces mesures, compte tenu du peu d’intérêt accordé par une grande partie de la population aux appels et mises en garde des médecins et des autorités quant à la dangerosité de ce virus. En effet, en sillonnant la ville, ses boulevards pleins de monde, son marché et ses ruelles commerçantes bondées, on a la nette impression que nos concitoyens n’ont pas encore pris la mesure du danger auquel ils s’exposent et exposent leurs proches en continuant à vaquer ainsi, normalement, alors que la planète entière est en alerte générale contre ce virus mortel. Cette batterie de décisions devrait certainement leur faire comprendre que la situation est grave et que nous devons tous nous conformer aux directives des autorités, notamment sanitaires. Il y va de nos vies et de celles de nos enfants.

Sur 18 cas suspects, aucun

d’entre eux n’a été confirmé

C’est ce qu’a affirmé Boualem Armani, le wali de Ghardaïa, hier mercredi, lors d’un point de presse avec les journalistes et correspondants de la wilaya, organisé au sein de la résidence officielle de la wilaya. «Je vous affirme qu’à ce jour, soit le mercredi 18 mars 2020, nous n’avons aucun cas avéré et confirmé de sujet atteint par le coronavirus (Covid-19) au niveau de la wilaya de Ghardaïa». Précisant que «depuis l’apparition de cette pandémie, 18 cas suspects ont été détectés sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Ils ont été tous pris en charge médicalement au niveau de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz, sur lesquels des prélèvements ont été effectués. Les résultats se sont tous avérés négatifs et ils ont donc quitté l’hôpital en bonne santé ». Appelant à plus de vigilance et surtout à respecter les consignes émises par le ministère de la Santé, Boualem Amrani a tenu à tranquilliser la population quant à la disponibilité des produits de protection et de désinfection. « Les 13 APC de la wilaya de Ghardaïa et la Protection civile sont en pleine campagne de désinfection et d’assainissement de tous les lieux susceptibles de constituer des foyers vecteurs de cette maladie.» Avant d’appeler la population à être préventive et de s’impliquer dans ces opérations de désinfection et de nettoyage non seulement des lieux publics mais de tout l’environnement. «Tout le monde est concerné par cette opération, tout le monde doit s’impliquer, tout autant les institutions publiques que les associations et les citoyens chacun dans la limite de ses moyens. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Voyez ce qui se passe autour de nous. Des pays entiers se ferment sur eux-mêmes pour se protéger. Nous devons en faire autant, mais surtout respecter les consignes de sécurité ». Pour rappel, à ce jour, notre pays enregistre 72 cas confirmés au Covid-19 et 6 décès. Le dernier est un homme de 62 ans résidant à Blida.

Grande opération de désinfection de la gare routière

Un vrai foyer de risque de contamination à ciel ouvert que cette gare routière, qui n’en a que le nom, tant son état de plaque tournante de toute la misère du monde et où gravitent et se rassemblent chaque jour toutes les épaves humaines que la vie a laissé sur le bord de la route. Les détritus et les amas de déchets de toutes sortes s’amoncellent au milieu des voyageurs qui slaloment entre les ordures, pressés de monter dans leur bus pour éviter de respirer les odeurs pestilentielles qui s’en dégagent. Et c’est à ce magma de microbes, foyer de germes pathogènes, que, dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-19), la Protection civile de Ghardaïa a procédé, mardi soir, à une grande opération d’assainissement et de désinfection lors de laquelle une dizaine d’agents ont vaporisé des pesticides et des produits désinfectants agréés et inoffensifs pour la santé et l’environnement. «Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération qui entre dans le cadre de la protection des citoyens contre le Coronavirus », a précisé, dans le communiqué transmis à la presse, l’officier Lahcène Seddiki, responsable de la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de Ghardaïa. n