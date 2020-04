C’est une place dont elle se serait bien passée, mais les chiffres sont là et ils reflètent on ne peut mieux le relâchement, sinon le manque de respect aux règles de confinement et de gestes barrières, seuls à même de freiner, ou à tout le moins de limiter la tendance haussière.



de Ghardaïa, O. Yazid

Et qu’attendre des jours prochains maintenant que le gouvernement a décidé de rouvrir certains commerces, qui dès le premier jour, ont connu une affluence énorme à tel point que, dans certains cas, il a fallu l’intervention énergique des éléments de police pour imposer un minimum de règles de précautions notamment la distanciation sociale. Et dire que la wilaya de Ghardaïa, qui était au tout début de l’apparition de la pandémie du Coronavirus en Algérie plus ou moins épargnée, se retrouve bien malgré elle entrainée dans la spirale du classement morbide par wilaya, puisqu’elle vient d’enregistrer, il y a quelques jours, son quatrième décès et cinq autres nouvelles personnes infectées avant-hier. Ainsi, au soir du lundi 27 avril, la wilaya de Ghardaïa ne compte pas moins de 51 individus confirmés par les tests parvenus de l’institut Pasteur d’Algérie, infectées par le Covid -19, dont quatre d’entre eux ont rendus l’âme. C’est la daïra de Metlili, à 45 km au sud de Ghardaïa qui comptabilise le plus grand nombre de cas avec 19 sujets atteints, dont un décédé, suivi de Ghardaïa et Berriane avec 12 cas atteints chacun, alors que Ghardaïa a enregistré deux décès et Berriane un décès. Les huit autres infectés, et toujours pris en charge médicalement, ont été relevés au niveau de Bounoura, de Dhaïa Ben Dahoua, de Guerrara, à 110 km au nord-est de Ghardaïa, et dans la circonscription administrative d’El Menéa, à 270 km au sud de la capitale du M’zab. Ainsi sur les 13 communes qui composent la wilaya de Ghardaïa, seules 7 d’entre elles, en l’occurrence Ghardaïa, Bounura,Dhaïa Ben Dahoua, Metlili, Guerrara, Berriane et El Menéa sont, à ce jour, touchées par le Covid-19. Les autres communes, à savoir El Atteuf, Seb Seb, Mansourah, Hassi Lefhel, Hassi El Gara, et Zelfana restent, du moins à ce jour, et nous l’espérons pour toujours, épargnée par ce virus mortel. Mais pour ce faire, il faut impérativement que les citoyens respectent rigoureusement les consignes de sécurité et les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. D’ailleurs, les autorités sanitaires n’ont de cesse d’appeler et de rappeler que le meilleur moyen de freiner la propagation de ce virus, et comme mesure la plus simple et la plus efficace en l’absence de vaccin adéquat, est tout simplement d’appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le territoire national tous les gestes barrières. Il est aussi primordial pour les citoyens de la wilaya de Ghardaïa, tout autant que ceux des autres wilayas également astreints au confinement partiel, de respecter les horaires de ce couvre-feu sanitaire instauré par les hautes autorités du pays pour protéger les citoyens. Restons chez nous !

Articles similaires