C’est un autre coup qui vient d’être infligé au milieu de la contrebande, notamment dans le domaine du passage, de la cachette, du transport et de l’accompagnement de clandestins Subsahariens à travers nos frontières sud vers les villes du pays. En effet, après une longue filature et une minutieuse enquête qui a durée plus de deux mois, pas moins de 5 individus, tous de nationalité Algérienne, âgés entre 26 et 33 ans, ont été arrêtés par la section de recherche du groupement de gendarmerie de la wilaya de Ghardaïa pour association de malfaiteurs agissant dans domaine du passage, de la cachette, du transport et de l’accompagnement de clandestins Subsahariens à travers nos frontières sud , notamment avec le Mali et le Niger , vers nos villes et villages pour une émigration et installation illégale . Pas moins de 3500 dollars américains et 500 Rials Qataris ainsi que quatre voitures touristiques, servant au transport et déplacement de ces clandestins Subsahariens, ont été saisis, dont un Seat Ibiza, une Toyota Corolla, une Hyundai Accent et une Gili. Présentés devant le procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa qui les a déféré devant le magistrat instructeur, ils ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa alors que l’enquête se poursuit pour démanteler toute l’organisation de cette bande criminelle qui agit sur plusieurs wilayas , notamment celles du sud du pays.

O – Yazid