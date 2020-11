Un «dangereux criminel» a été arrêté dans un quartier populaire à Ghardaïa à l’issue d’une opération de grande ampleur de la police, indique samedi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya . L’individu âgé de 26 ans qui faisant l’objet de plusieurs plaintes déposées par des victimes pour coups et blessures, vol à main armée et destruction des biens d’autrui, a été interpellé ‘’difficilement’’ avant d’être maîtriser par les éléments de la sûreté de Ghardaïa , précise le communiqué. Lors de la perquisition menée au sein de la maison du suspect, menée sous l’autorité du procureur de la république près le tribunal de Ghardaïa, les forces de l’ordre ont découvert des armes blanches (sabres, couteaux, ciseaux et cisaille) et ont saisis une quantité de psychotropes, ajoute le même document. En garde à vue, l’individu devrait être présenté devant le juge instructeur pour six (6) affaires portant sur «coups et blessures, vol à main armée, destruction des biens d’autrui, agression et détention des psychotropes», selon la même source .

