C’est ce qui ressort du communiqué transmis à la presse par la cellule de communication de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg), région centre, (SDC-filiale de la Sonelgaz), siège de Ghardaïa, en termes d’enveloppe dégagée comme investissement à réaliser sur les différents réseaux électriques de la wilaya pour répondre à l’inévitable forte hausse de la demande d’énergie électrique en période d’été.

De Ghardaïa, O. Yazid

Le programme de renforcement, tel que précisé dans le communiqué, est scindé en deux parties. Il a pour objectif principal de renforcer le réseau de distribution de l’énergie électrique sur toute l’étendue du territoire de la wilaya au profit des 698 142 foyers desservis par un réseau de 6 170 km de lignes électriques renforcées par 3 206 transformateurs électriques et 68 lignes principales. La première partie du programme consiste en le renforcement du réseau de distribution de l’énergie électrique par un apport qualitatif et quantitatif d’un linéaire de 179,06 km, dont 79,06 km de ligne sur le réseau moyenne tension et 100,48 km sur le réseau basse tension. Quant à la deuxième partie du programme, elle consiste en la réalisation de 50 transformateurs électriques, installés sur les 13 communes de la wilaya de Ghardaïa, pour une enveloppe de 82 milliards de centimes.

Quarante et un transformateurs ont déjà été installés et sont fonctionnels, les 9 restants sont en cours de réalisation. Ce faisant, le programme dans son intégralité est déjà réalisé à ce jour à hauteur de 82 % et les travaux sont toujours en cours pour sa finalisation à 100%. Parallèlement à ce programme, une opération de réalisation d’une ligne électrique d’un linéaire de 23 km sur le réseau de moyenne tension, appelée à desservir les localités de Seb Seb, Mansourah et Hassi Lefhel, est en voie de réalisation. Celle-ci devra ainsi permettre de soulager le réseau existant, arrivé à saturation, et d’améliorer les prestations de service au courant électrique conventionnel en évitant les désagréments des habituelles et récurrentes coupures d’électricité durant la saison des grandes chaleurs. Afin de réaliser ces programmes dans les délais impartis, la Sadeg de la wilaya de Ghardaïa a déployé de grands moyens, tant humains que matériels, et ce, malgré toutes les contraintes et obstacles rencontrés sur le terrain dont principalement le manque de foncier pour l’installation de niches pour transformateurs électriques, notamment sur les sites d’implantation des ensembles d’habitations sur des collines escarpées, mais aussi et surtout l’opposition de certains citoyens à l’installation de ces niches près de leurs habitations.

Pour rappel, ce programme de renforcement pour la saison estivale et ses habituelles et naturelles grandes chaleurs, découle du prolongement du programme établi par l’entreprise sur une durée de 8 années à partir de 2013. Depuis cette date et à ce jour, soit en 2020, pas moins de 425,1 milliards de centimes ont été investis pour une réalisation de 800,5 km de réseau électrique de l’installation de 375 transformateurs électriques pour répondre à la demande sans cesse croissante en électricité tant de la part de la population que des secteurs d’activité économiques et de l’agriculture qui a réalisé de grands développements nécessitant pour son activité une très grande énergie électrique. Pour rappel, la wilaya de Ghardaïa dispose de plus de 6 000 km de réseau électrique (moyenne et basse tension), de 3 033 transformateurs avec 141 448 abonnés au réseau électrique et 1 774 km de réseau de gaz naturel, de 17 stations de distributeurs publics avec 84 410 abonnés, soit un taux d’électrification de 98,76% et un taux de pénétration de gaz naturel de 76,66%, et d’une station GPL. n