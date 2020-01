de Ghardaïa, O. Yazid

Il a été découvert inanimé dans la cabine d’une Toyota Station, renversée, couchée sur son toit, chargée de 5 quintaux de kif traité. Malgré toutes les mesures prises pour endiguer le fléau, les narcotrafiquants sont toujours aussi actifs. Serait-ce le fil conducteur d’un réseau criminel de narcotrafiquants? Tout semble l’indiquer au regard de l’importante quantité de drogue découverte et surtout du lieu où a été découvert le véhicule renversé. Une piste très difficile d’accès à travers les ergs du désert très peu empruntée en raison de son terrain accidenté. Elle n’est aussi et surtout connue que par de rares personnes qui se comptent généralement dans le milieu de la contrebande, notamment celui de la cigarette étrangère. En effet, c’est en plein désert, très loin du bitume, à une vingtaine de kilomètres au nord de Hassi Lefhel en direction d’El Menéa (270 kilomètres au nord de Ghardaïa), lors d’une patrouille de routine d’un détachement conjoint de gendarmes et de militaires que le véhicule renversé a été repéré de loin. En s’approchant du véhicule de marque Toyota type Station, qui était couché sur son toit, ils découvrent à l’intérieur un individu inanimé et plusieurs ballots, bien enveloppés, étaient éparpillés tout autour du véhicule. Les éléments de la patrouille ont réalisé qu’ils étaient tombés sur une grosse opération de contrebande de kif traité. Il y en avait pour pas moins de 5 quintaux. L’individu qui convoyait la cargaison de kif a été sorti de la cabine du véhicule, soigné, arrêté et emmené pour enquête complémentaire pour identifier et démanteler tout le réseau qui gravite autour de cette affaire. n

