C’est un grand soulagement qui a été poussé, dimanche après-midi, dans la vallée du M’zab après l’annonce et l’information confirmée auprès de sources fiables de la fin de confinement sanitaire et surtout de leur sortie de confinement en bonne et parfaite santé des 28 personnes entre praticiens de santé et éléments de divers services, dont des femmes de ménage, tous employés de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz.

De Ghardaïa, O. Yazid

Pour rappel, ces éléments ont été mis en quarantaine après avoir pris en charge un chirurgien-dentiste confirmé positif au Covid-19, fin mars, à l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz, Ghardaïa. Suite à cette alerte, 22 praticiens de la santé et 6 employés, dont des femmes de ménage, ont été en confinement durant 14 jours au Centre de repos des moudjahidine, dans la ville des thermes, Zelfana, à 70 km au sud de Ghardaïa et ce, sous haute surveillance et contrôle médical. Pour rappel, ce premier patient confirmé atteint par le coronavirus dans toute la wilaya de Ghardaïa a engendré un véritable séisme dans le corps médical et paramédical de l’hôpital du Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz où il était en soins pour douleurs pulmonaires avant la confirmation de son infection au Covid-19, a fortiori que lui-même fait partie du corps médical, puisqu’il s’agit d’un chirurgien-dentiste, âgé de 63 ans, très connu sur la place de Ghardaïa et dont le cabinet médical se trouve en plein centre-ville de la capitale du M’zab. En effet, dès que cela a été confirmé par les résultats d’analyses de l’Institut Pasteur d’Algérie, les 28 médecins et paramédicaux qui l’auraient approché ou été en contact avec lui lors de son hospitalisation, ont été immédiatement placés en confinement sanitaire sous la stricte surveillance d’un cordon de sécurité composé de gendarmes et de policiers. Ainsi après une période de 14 jours de confinement et de suivi médical approprié conformément au protocole, les 28 confinés ont quitté les lieux, sains et saufs, en présence du chef de daïra de Zelfana, du P/APC de Zelfana et des responsables de la police, de la gendarmerie et de la protection civile de la daïra de Zelfana. Un véritable soulagement pour les habitants de la wilaya de Ghardaïa, en particulier pour les membres de leur famille et de leurs collègues de l’hôpital Dr Brahim-Tirichine de Sidi Abbaz. «Tout a été mis en place pour leur assurer un maximum de confort pendant leur période de confinement lors duquel leur état de santé était individuellement suivi de près médicalement. Ils ont bénéficié des meilleures conditions d’hébergement, de restauration et de suivi médical», nous a déclaré, sous le sceau de l’anonymat, un responsable de la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Ghardaïa. Il a ajouté que «suite aux résultats des analyses qui se sont avérés négatifs, ils ont tous quitté les lieux aujourd’hui (hier). Aucun d’entre eux n’a été contaminé et cela est sécurisant pour tous ceux qui auront à être à leur contact, notamment leurs familles et leurs collègues». Pour la petite histoire et pour rester dans les bonnes et heureuses nouvelles, même le médecin chirurgien qui est à l’origine de leur confinement et qui, lui, était confirmé infecté par le Covid-19, s’est complètement rétabli et a quitté le nouvel hôpital psychiatrique de Noumérate converti dans l’urgence, et avant son ouverture, en hôpital pour les cas atteints de coronavirus, et ce après divers tests et résultats probants parvenus de l’Institut Pasteur d’Algérie confirmant la guérison total de ce patient. n