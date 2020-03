de Ghardaïa, O. Yazid

Il se faisait passer pour un officier de police et a été arrêté et condamné à deux ans de prison ferme pour escroquerie et double usurpation d’identité et de fonction. Beau parleur et toujours tiré à quatre épingles, l’individu, âgé de 31 ans, originaire de la wilaya de Tipaza, a réussi, selon le communiqué transmis à la presse par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, à escroquer plusieurs personnes en leur promettant soit de leur régler certains problèmes, soit de faire aboutir leurs dossiers auprès de certaines administrations. Il a fini par tomber suite à la plainte introduite contre lui par une étudiante de l’université de Ghardaïa, qui l’accuse de lui avoir soutiré la somme de 47 000 DA après s’être présenté comme officier de la Police nationale. Seulement, le communiqué ne précise pas en contrepartie de quoi cette étudiante, âgée de 29 ans, lui a donné cet argent. Il a reconnu lors de son arrestation par les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, les faits qui lui sont reprochés et a avoué qu’il s’adonnait à cette forme de criminalité en escroquant les gens en se présentant comme officier de police mais avec le nom d’autrui. Ce qui aurait pu causer au vrai porteur de ce nom des ennuis judiciaires qui seraient même inscrites à son casier judiciaire. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Ghardaïa, qui l’a déféré devant le magistrat instructeur, il a été jugé selon la procédure d’urgence et condamné à deux années de prison ferme. Ecroué sur le champ, il a été mis sous les verrous à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa où il aura tout le temps de méditer sur ses méfaits. n

