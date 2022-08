Pas moins de 2.700 capsules de psychotropes, ont été saisies dans une descente policière menée par les forces combinées de sécurité (police et gendarmerie) dans la région de Zelfana (70 Km au Sud-est de Ghardaïa), a-t-on appris dimanche de la cellule de Communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’information, cette opération a permis l’interpellation de quatre individus impliqués dans ce trafic dont un aux antécédents judiciaires pour le même motif et la saisie d’un véhicule utilisé pour l’acheminement de psychotropes, a-t-on fait savoir. Les mis en cause seront présentés devant le tribunal de Ghardaïa pour ‘’trafic et détention de psychotropes à des fins de commercialisation, introduction illégale en contrebande de produits pharmaceutiques sans aucune autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par les services compétents’’, ajoute la source. L’opération, s’inscrit dans le cadre des efforts continus menés par les services de sécurité pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes aux niveaux régional et national, a-t-on souligné.

Articles similaires