Après avoir dévoilé une liste de 30 joueurs avant les fêtes, le sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac, a publié, ce lundi, sa liste finale de 28 joueurs retenus pour participer à la CAN 2021 -les fédérations devaient impérativement transmettre cette liste au plus tard le 30 décembre à la CAF mais rien ne les oblige à la rendre publique au même moment.

On connaît donc les deux malheureux recalés. Il s’agit du milieu de terrain de Clermont, Salis Abdul Samed, d’une part, appelé pour la première fois et qui n’est pas parvenu à transformer l’essai. Certaines rumeurs évoquent une blessure qui serait survenue à l’entraînement, d’autres un refus de son club de le libérer -ce qui n’est pas possible si la convocation est envoyée dans les temps.

L’autre «malheureux» est la jeune pépite de l’AS Rome, Felix Afena Gyan, dont l’absence était prévisible en raison des réticences de son club à le lâcher. Surprise, en revanche, avec le maintien dans le groupe du milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Mohammed Kudus, blessé pour une durée non communiquée et que la presse ghanéenne était sûre de voir écarté, à tort.

