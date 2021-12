Par Hakim Ould Mohamed

Chargée de passer au crible le budget, la Cour des comptes pointe chaque année les anomalies et les insuffisances, alertant le gouvernement à se montrer plus vigilant. Des piqûres de rappel qui ne sont, cependant, que peu prises en compte par les institutions pointées du doigt.

Comme durant les années précédentes, la Cour des comptes a longuement commenté la gestion budgétaire, cette année c’est l’exercice 2019, dans le cadre de ses observations annuelles prévues par la loi sur le règlement budgétaire. Le rapport 2021 est venu pointer à nouveau les failles budgétaires, les anomalies constatées dans l’exécution du budget ainsi que la passivité des institutions de l’Etat face à certains fléaux économiques et financiers.

Cette institution de contrôle a, entre autres, mis l’accent sur les impératifs d’une mobilisation accrue et variée des moyens de financement, l’optimisation des ressources ordinaires, la rationalisation des dépenses et l’amélioration des conditions de gestion des autorisations budgétaires. Ces actions demeurent, de l’avis des magistrats financiers, «des objectifs prioritaires, dont l’atteinte est quasi déterminante pour une bonne gestion des finances publiques». Au chapitre fiscal, la Cour des comptes a relevé et de manière récurrente la prédominance des recouvrements par mode de retenue à la source et de paiement spontané – à titre d’exemple, l’IRG salaire procure, à lui seul, 774,511 milliards de DA sur un total de 863,504 milliards de DA de recettes de cette catégorie d’impôt – et des prévisions peu maîtrisées au niveau de certaines catégories d’impôt, en dégageant des moins-values importantes.

Les recettes, en provenance de certains impôts et taxes, «demeurent en deçà des attentes (IBS, recettes ordinaires, impôt sur le patrimoine…) au détriment du principe de l’égalité devant l’impôt». L’Institution a également pointé la récurrence des phénomènes d’évasion et de fraudes fiscales. Au plan de la gestion purement budgétaire, la Cour des comptes a beaucoup critiqué le laxisme de l’Etat face au phénomène des réévaluations à répétition des budgets d’équipement, dont les surcoûts atteignent, par moments, 900% du coût initial.

Les magistrats financiers estiment également que le niveau élevé des transferts sociaux au titre des allocations budgétaires témoigne des difficultés à contenir ce type de dépenses, d’une part, «leur gestion, à travers les contributions et les subventions accordées aux différents établissements et organismes publics, se heurte à des difficultés de suivi et d’efficacité, d’autre part. Leur couverture financière reste difficile face à une conjoncture davantage fragilisée par la chute tendancielle des cours du pétrole et la raréfaction des sources de financement». Pour ne citer que ces observations, on a l’impression que la Cour des comptes fait des piqûres de rappel chaque fois que ces magistrats sont appelés à rédiger le rapport d’appréciation sur l’exécution du budget. Comme chaque année, les magistrats financiers reviennent pratiquement avec les mêmes observations, exhortant le gouvernement à se montrer plus vigilant sur les dépenses publiques. Ainsi, des milliers de milliards de dinars sont déboursés dans des projets d’équipement sans que ceux-ci n’aient une incidence réelle sur l’économie, alors que le contrôle de la dotation budgétaire de ces projets et son suivi laissent à désirer. A défaut d’un Parlement en mesure de contrôler l’action du gouvernement, la Cour des comptes continue à alerter l’opinion sur des méthodes de gestion budgétaire peu efficientes, entraînant d’importants «trous» dans la trésorerie publique. Chargée de passer au crible le budget, la Cour des comptes rend chaque année des avis pour le moins sévères, mais qui ne sont que peu pris en compte par les institutions pointées du doigt. En témoignent les anomalies et les insuffisances qui reviennent chaque année dans les différents rapports, notamment sur les questions du recouvrement fiscal, la réévaluation des projets d’équipement… A se demander finalement si les rapports annuels de cette institution ne sont pas voués à finir au fond des tiroirs sans qu’aucune observation ne soit prise en considération. <

