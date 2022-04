Par Bouzid Chalabi

Si la vulnérabilité environnementale à laquelle est exposée l’Algérie est légèrement atténuée par sa capacité à mobiliser ses ressources hydriques habituelles et non conventionnelles, il n’en demeure pas moins que le pays reste marqué par une insécurité hydrique. Face à cet épineux constat, experts et autres spécialistes dans le domaine en question jugent qu’en plus de la politique de sécurisation de la ressource en place, un effort sans précédent doit être fourni à l’amélioration de la gestion de l’eau.

Dans cette perspective, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres de dimanche dernier, le lancement d’enquêtes «approfondies» sur la nature de la consommation de l’eau dans tous les domaines, comme souligné dans un communiqué du Conseil des ministres. On lit que ces enquêtes vont permettre d’élaborer une stratégie nationale de production, de distribution et de consommation. Sur ce dernier point, elle (la stratégie) va servir à faire «la distinction entre la consommation individuelle familiale et la consommation de l’eau à des fins commerciales», est-il précisé.

En somme, et concernant le volet distribution, les pouvoirs publics visent, par la voie des institutions relevant du secteur des ressources hydriques, à traquer les fuites de toutes sortes à l’origine de graves et inadmissibles pertes d’eau potable aux niveaux des réseaux de distribution. De même, mettre fin au pillage de la ressource, combattre le gaspillage et surtout faire la chasse aux branchements illicites. Sur ce dernier point, le premier magistrat du pays a instruit à cette même occasion «d’intensifier le contrôle et la poursuite des auteurs impliqués dans le vol d’eau, en appliquant de sévères sanctions à leur encontre compte tenu du caractère vital de l’eau et de surcroît subventionné par l’Etat», mentionne cette même source.

Pour revenir à la mise en place d’une nouvelle stratégie en matière de gestion de l’eau, destinée à la consommation des populations, au secteur de l’agriculture et industriel, tel que décidé par le chef de l’Etat, il y a lieu de savoir que les experts dans le domaine des ressources hydriques avancent que des solutions existent pour arriver à une gestion efficiente. Ils plaident entre autres pour la mise en place du comptage systématique des usages de l’eau dans les domaines domestique, industriel et agricole. Ils expliquent que, non seulement cette solution est techniquement réalisable, mais elle est surtout fort conseillée, car le comptage est une opération de salubrité publique dans le sens où il donne des précisions sur tous les usages de l’eau et, également, de disposer d’une base de données qui va permettre d’asseoir une politique de consommation et de besoins réalistes. «Mais aussi d’envisager des dispositifs de rationalisation de l’eau à travers des systèmes d’aide à la gestion, notamment dans les zones nord du pays», arguent ces derniers.

Quant à la politique de sécurisation hydrique, entre autres, l’option du dessalement d’eau de mer et la purification des eaux usées, les experts préconisent d’affiner en priorité ces options car elles sont stratégiques. Pour rappel, le pays dispose aujourd’hui d’un parc d’usine de dessalement d’une capacité théorique de plus de 1,5 million de mètres cubes/jour d’où un apport supplémentaire de plus de 750 millions de mètres cubes annuellement. Ainsi le dessalement a permis de sécuriser l’approvisionnement des populations de la frange littorale du pays.

En définitive, l’enjeu sera de déterminer la part des ressources en eau devant être mise à la disposition du programme de sécurité alimentaire du pays en termes d’eau recyclée, de dessalement, d’eaux superficielles (barrages, retenues…), d’eaux souterraines renouvelables, de nappes de la zone littorale, de nappes du continental intercalaire et du complexe terminal. <

