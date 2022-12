PAR NAZIM BRAHIMI

Fortement décriée ces derniers mois, suite à la multiplication des anomalies dans sa gestion, le procès du secteur du transport maritime est désormais enclenché. Ils sont, en effet, 30 personnes à être entendues au courant de la semaine par le juge du pôle économique et financier près la Cour de Sidi M’hamed dans les affaires liées à la gestion de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV-Algérie Ferries). L’entame ainsi des poursuites judiciaires contre des responsables marque, visiblement, tout le malaise dans lequel pataugeait le secteur qui a été à l’ordre du jour de l’une des dernières réunions du Conseil des ministres, au cours de laquelle le président de la République a ordonné d’engager immédiatement une enquête pour demander des comptes à ces derniers de la détérioration de ce secteur stratégique à tous les niveaux et responsabilités. Le chef de l’Etat avait, également, demandé de fusionner les sociétés Cnan Med et Cnan Nord, spécialisées dans le transport maritime, en une seule société, de revoir radicalement la structuration et la politique du transport maritime de marchandises à tous les niveaux, en vue de sa réhabilitation, et de soumettre le projet de la nouvelle stratégie de gestion dans un mois. Il a recommandé également d’œuvrer par tous les moyens à la régularisation technique des navires algériens dans les ports internationaux en collaboration avec les ambassadeurs d’Algérie dans les pays concernés et les responsables du secteur du transport. M. Tebboune a instruit aussi le ministère des Transports à l’effet d’ouvrir la voie aux expertises algériennes spécialisées dans le maritime, notamment les jeunes compétences et les anciens dans ce domaine en vue de créer des entreprises spécialisées dans la réparation des navires. Lors de la réunion du 14 novembre, le Président Tebboune a instruit de renouveler la flotte de transport maritime à travers l’acquisition de nouveaux navires comme il a enjoint au ministre du secteur d’élaborer un rapport exhaustif et détaillé sur «l’état du secteur, en définissant les responsabilités pour le soumettre à la prochaine réunion du Conseil des ministres». «La relance du secteur du transport maritime exige de lutter contre le laisser-aller et les tentatives de sabotage ciblant l’entreprise publique de transport maritime de marchandises», a-t-il affirmé. Lors de la même réunion, le ministre du secteur a présenté une communication sur l’état de mise en œuvre d’une feuille de route dite de «développement de la flotte nationale de transport maritime de marchandises». Ce document a été examiné en Conseil du gouvernement, du mercredi 9 novembre, et porte entre autres sur le «développement et le renforcement» de la marine marchande «par la fusion des filiales de la Compagnie nationale algérienne de navigation (Cnan) et par l’acquisition de nouveaux navires pour le transport national». Il porte également sur «l’ouverture de l’investissement dans le secteur du transport maritime et la facilitation des investissements privés et le traitement définitif des dossiers déposés pour l’ouverture de compagnies privées de transport maritime». Pour rappel, fin octobre dernier, devant les parlementaires de la Commission Transports et Télécommunications, M. Beldjoud a affirmé qu’il sera procédé au «lancement d’une opération de fusion des deux compagnies nationales de navigation Cnan Nord et Cnan Med, pour conférer davantage d’efficacité et de rentabilité au secteur du transport maritime des marchandises». S’agissant toujours du renforcement de la flotte nationale, le premier responsable du secteur a fait savoir qu’ «un appel d’offres sera annoncé lors des prochains mois pour l’acquisition d’un navire porte-conteneurs et deux navires céréaliers». Il a également fait état d’une étude menée par son département ministériel concernant la spécialisation des ports dans «le souci de créer un équilibre en termes d’échanges commerciaux» au niveau de tous les ports nationaux.

