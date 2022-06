L’amélioration de la gestion des services de santé et, par ricochet, de la prise en charge des malades, véritable cheval de bataille du ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, étaient au centre de la réunion hebdomadaire avec les responsables du secteur, lundi dernier, où le ministre a donnée de nouvelles instructions afin de renforcer le dispositif déjà mis en place.

Par Sihem Bounabi

En effet, dans un communiqué publié par le ministère de la Santé, il est souligné que dans le cadre des réunions périodiques du ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid avec les directeurs de la santé de wilaya et les responsables des établissements hospitaliers qui en relèvent, «l’Inspection générale du ministère a instruit les directeurs de la santé d’envoyer des médecins inspecteurs dans toutes les structures de santé pour suivre la mise en œuvre de l’instruction numéro 8 du 04 mai 2022, relative à l’amélioration de la qualité de l’accueil et des services de santé au profit des citoyens».

Ainsi dans la continuité des visites inopinées du ministre de la Santé au niveau de plusieurs structures de santé dans différentes wilayas, le contrôle et l’évaluation de l’application sur le terrain des instructions du ministre s’inscrivent dans le temps avec l’envoi de médecins inspecteurs dans toutes les structures de santé afin de signaler toute défaillance ou anomalie de gestion et de conditions de travail.

Au-delà de l’aspect de renforcer les contrôles, le ministre a également donné des instructions pour que les directeurs de santé de wilaya puissent apporter «le soutien nécessaire aux directeurs des établissements au niveau local» et «de les orienter selon les objectifs fixés par le ministère de tutelle, dans le strict respect du calendrier de mise en œuvre des programmes tracés», souligne le communiqué.

C’est dans cette optique, et une fois le bilan fait de l’état d’avancement des programmes et projets de réhabilitation des services des urgences médico-chirurgicales et des polycliniques, le ministre de la Santé a donné de nouvelles instructions exigeant la mise en œuvre effective des précédentes instructions en opérant les modifications requises.

Lors de cette réunion hebdomadaire, Abderrahmane Benbouzid est également revenu sur l’état déplorable de certains hôpitaux et les difficiles conditions de travail des personnels de santé, qu’il a constatés personnellement lors de ses visites dans plusieurs wilayas du pays. Il a dans ce sillage insisté sur l’importance d’améliorer la qualité des prestations sanitaires fournies aux citoyens notamment en termes d’accueil. «Il est impératif de remédier aux lacunes enregistrées dans le secteur tant pour les chantiers des projets en cours de réalisation que ceux connaissant des opérations de réaménagement», soulignant la nécessité d’accorder «la priorité aux services des urgences et aux polycliniques» et «sans pour autant négliger les autres spécialités médicales».

Pour rappel, le ministre de la Santé, après avoir donné des ultimatums aux responsables de structures de santé pour accélérer l’amélioration des services de santé et en priorité les services d’urgences, a limogé récemment plusieurs directeurs d’hôpitaux suite au constat accablant «d’un flagrant lâcher prise», notamment concernant l’hygiène au niveau des différents services et même dans les blocs opératoires ainsi qu’une série de défaillances qui ulcère le premier responsable du secteur de la santé. L’annonce de la poursuite des inspections inopinées, cette fois, par des médecins inspecteurs, traduit la détermination du département de Benbouzid de lutter contre toutes formes de laxisme afin d’assurer les meilleures prestations de santé publique pour les citoyens algériens. <