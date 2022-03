L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a souligné la nécessité de donner des moyens d’action aux petits exploitants et de mettre en place des programmes incitatifs à leur intention afin de favoriser la synergie entre l’agriculture et les forêts, a-t-elle indiqué sur son site web. La FAO considère qu’il est important de donner des moyens d’action aux petits exploitants et de mettre en place des programmes incitatifs à leur intention, ajoutant que la communauté rurale gère près de la moitié des forêts et des terres agricoles dans le monde et que sa participation est donc fondamentale. Le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu a estimé lors d’une réunion de haut niveau tenue à Bruxelles, à l’invitation conjointe de la FAO et du Conseil de l’Union européenne, indispensable de mettre un terme à la déforestation pour éliminer la faim, faire face à la crise climatique et garantir les moyens d’existence des communautés rurales tout en préservant les espèces sauvages et la biodiversité. «Nous devons privilégier les solutions gagnant-gagnant qui permettent à la fois de promouvoir une production durable et d’enrayer la déforestation», a-t-il dit. Depuis des décennies, la déforestation est causée par la conversion de forêts en terres agricoles. Cette concurrence dont la terre est l’objet s’explique par de multiples facteurs, parmi lesquels la croissance démographique, les niveaux de revenu, les modes de consommation et d’échange des produits alimentaires, la précarité des régimes fonciers et la défaillance de la gouvernance en matière d’utilisation des terres. «Nous devons opérer des arbitrages et maximiser les synergies entre les systèmes agroalimentaires et les forêts si nous voulons relever pleinement le défi de produire des aliments sûrs et sains en quantité suffisante pour une population croissante, tout en préservant nos ressources naturelles et la biodiversité», a déclaré M. Qu. Dans le même sillage, il a ajouté que «la transformation de nos systèmes agroalimentaires, indispensable pour leur permettre de gagner en efficacité, en résilience et en durabilité, nécessite des investissements politiques, financiers et techniques accrus».

