Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a entamé lundi une visite de travail de deux jours au Portugal pour participer à une conférence ministérielle de haut niveau sur la gestion des flux migratoires à Lisbonne, indique un communiqué du ministère.

«M. Beldjoud entame lundi une visite de travail de deux jours au Portugal pour participer à une conférence ministérielle de haut niveau sur la gestion des flux migratoires à Lisbonne, sous la présidence du Premier ministre portugais», a précisé la même source. Organisée en présence des ministres de l’Intérieur de pays d’Europe, d’Afrique du nord et du Moyen Orient ainsi que des représentants de plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales activant dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine, cette rencontre se penchera sur l’examen des voies de partenariat et de coordination pour une meilleure maitrise de l’émigration clandestine».

