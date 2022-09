Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, exerce le rôle central dans la conduite des affaires de l’Etat.

La gestion du palais d’El-Mouradia n’est plus informelle et désordonnée, comme c’était le cas durant plus de deux décennies. Le président de la République a modernisé et professionnalisé le fonctionnement de la première institution du pays. Les progrès dans la gestion des structures de la présidence de la République sont énormes. Rien n’est laissé au hasard. Le président Tebboune a imprimé sa marque particulièrement dans les transformations du fonctionnement du palais d’El-Mouradia.

L’exemple de l’annonce des nominations décidées par le président de la République illustre le changement de paradigme au sein du Palais. Rien ne filtre avant la publication du communiqué de la présidence. Aujourd’hui, aucun média ne s’aventure à spéculer sur les noms des partants et des arrivants.

Fini le temps des fausses et vraies rumeurs où un journal électronique et une chaîne TV bien connus avaient la liste transmise par le palais, des changements 48 h avant l’agence de presse officielle. Les choses ne tournaient pas rond à cette époque.

Le dernier mouvement opéré dans le corps des Walis, décidé par le président de la République, après trois mois d’un minutieux travail d’évaluation du rendement de chaque Wali, n’a pas dérogé à la règle instaurée par le locataire du palais d’El-Mouradia. Même les cadres concernés par ce mouvement étaient informés quelques petits instants avant l’annonce officielle. Le président Tebboune a montré la voie. C’est pourquoi il a exigé de ses ministres «confidentialité» et «discipline», ils doivent veiller particulièrement au respect de ce qui se discute au Conseil

des ministres et aux réunions du gouvernement, il y va de la crédibilité de l’Etat.(APS)

Articles similaires