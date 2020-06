La situation épidémiologique, la gestion de la pandémie et la composante de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) sont passées au peigne fin des syndicats de la santé qui n’ont pas été sans critiques à l’égard de la tutelle.

En effet, l’attitude du ministère de la Santé envers son partenaire social et la manière avec laquelle est gérée la crise sanitaire causée par le coronavirus ont été sévèrement critiquées par quatre syndicats de la santé, réunis au lendemain de l’installation de l’ANSS.

Le Syndicat national des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (Snechu), le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) et le Syndicat des médecins libéraux (SML), réunis le 16 juin afin d’examiner la situation épidémiologique dans le pays, dénoncent leur exclusion des réunions du ministère de la Santé et la manière dont il gère la crise sanitaire. Leur argument, la non-association par la tutelle de son partenaire social dans «dans la mise en place, l’exécution et l’évaluation des plans d’action de lutte contre la Covid-19», alors que le secteur de la santé pourrait tirer «avantage» de leur collaboration.

Ces syndicats promettent de se prononcer après la Covid-19 sur les insuffisances et défaillances de la gestion de cette crise sanitaire.

Ces syndicats appellent, ainsi, à la vigilance et à la mobilisation de tous «pour une gestion plus efficace» sur le terrain, car l’Algérie traverse une «grave crise sanitaire» à la suite de la pandémie de la Covid-19.

«Nous enregistrons toujours de nouvelles contaminations par le virus SARS-Cov-2 avec une moyenne de 100 nouveaux cas par jour, et malheureusement aussi, un nombre considérable de décès, en plus du nombre élevé d’atteinte par le coronavirus parmi les professionnels de la santé».

Dans ce contexte, les syndicats demandent au ministère de mettre «tous les moyens nécessaires de travail et de protection à la disposition des professionnels des deux secteurs public et privé, afin d’assurer leur sécurité», car nombre de personnel médical et paramédical ont succombé des suites de coronavirus au cours de l’exercice de leurs fonctions. Les syndicats demandent également de «généraliser les tests de dépistage du virus dans tous les établissements de santé publics et privés». Ils s’interrogent en outre sur les critères retenus dans le choix des responsables de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), installée le 13 juin dernier par le président de la République, et affichent leur déception quant à l’exclusion du partenaire social représentatif des professionnels, «élément de base dans tout système de santé», de cette agence qui requiert la présence de membres «ayant une expérience avérée et des compétences prouvées sur le terrain».

Les syndicats de la santé réclament une composante humaine «qui s’est dévouée à sa mission au service du peuple et de la nation y compris dans les moments les plus difficiles», lit-on dans la déclaration ayant sanctionné la réunion.

S’agissant de la prime exceptionnelle octroyée par le président de la République au profit des professionnels de la santé mobilisés dans la lutte contre le coronavirus, les quatre syndicats appellent la tutelle à l’octroyer «à tous les professionnels de la santé sans exception».

