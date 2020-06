Des dizaines de membres de la société civile de Béchar ont demandé, ces derniers jours, aux ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales et de la Santé d’envoyer une commission d’enquête pour déterminer la responsabilité dans la gestion de la pandémie de la Covid-19. Les citoyens vivent un calvaire et demandent aux responsables concernés de doter les structures sanitaires de Béchar en moyens humains et matériels afin de mettre un terme à cette situation, qui ne cesse d’empirer. Selon les familles de certains malades décédés dans la journée de lundi dernier à l’hôpital, le nombre croissant de décès enregistrés ces derniers jours a soulevé l’inquiétude parmi la population locale. Des citoyens ont organisé un sit-in au niveau de l’hôpital, le même jour, pour dénoncer la situation catastrophique due à l’absence de médecins réanimateurs au niveau du service de réanimation. Ils ont contacté tous les responsables concernés pour les mettre au courant du manque de prise en charge sanitaire des malades, qui a entraîné plusieurs décès et de l’absence d’un médecin réanimateur, en vain. Cette situation a poussé trois élus du Conseil de la nation à se déplacer à Alger, pour une réunion avec le ministre de la Santé et plusieurs cadres de son département ministériel. Selon ces élus, Benbouzid Abderrahmane a accepté d’envoyer une commission d’enquête pour faire toute la lumière sur la cause de ces décès et sur la gestion de la pandémie, ainsi que l’affectation de médecins réanimateurs. L’absence de scanner dans les hôpitaux de la capitale de la Saoura a poussé les malades à débourser de fortes sommes chez le privé. Aussi, cette région du Sud est dépourvue d’un centre de grands brûlés, ce qui pousse les malades à se déplacer vers le nord du pays avec tous les risques liés au voyage et à l’éloignement. La plupart d’entre eux rendent l’âme en cours de route. Par ailleurs, les projets du CHU et de la faculté de médecine de cette ville, tant attendus par la population locale, ont été reportés aux calendes grecques. R. R.

