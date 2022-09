La gestion par l’Europe de la crise énergétique souffre d’efficacité, a laissé entendre le Directeur général du groupe Aramco, Amin Nasser. Ce dernier a critiqué le plafonnement opéré sur les factures énergétiques des consommateurs et la taxation des entreprises énergétiques, estimant que cette option n’apportait pas de solutions à long terme ou utiles pour faire face à cette crise.

Synthèse de Feriel Nourine

« Le gel ou le plafonnement des factures d’énergie pourrait aider les consommateurs à court terme, mais cela ne s’attaque pas aux véritables causes et n’est pas la solution à long terme «, a déclaré hier le chef du géant saoudien des hydrocarbures, cité par Reuters. Pour lui, la situation actuelle du secteur énergétique est d’abord le résultat du sous-investissement qui le caractérise. « Et taxer les entreprises quand on veut qu’elles augmentent leur production n’est clairement pas utile «, a lancé M. Nasser, hier lors d’un forum en Suisse. Il a relevé que le sous-investissement continu dans les hydrocarbures à un moment où les alternatives aux combustibles fossiles n’étaient toujours pas facilement disponibles était la cause profonde du problème. « Le conflit en Ukraine a certainement intensifié les effets de la crise énergétique, mais ce n’en est pas la cause profonde «, a insisté le patron du premier exportateur mondial de pétrole. Les gouvernements de toute l’Europe ont investi des centaines de milliards d’euros en réductions d’impôts, aides et subventions pour faire face à une crise énergétique qui fait grimper l’inflation, obligeant les industries à arrêter la production et à augmenter les factures avant l’hiver. Selon les plans de l’UE annoncés la semaine dernière, les bénéfices excessifs des sociétés énergétiques seraient écrémés et redistribués pour alléger le fardeau des consommateurs. « Malheureusement, même si le conflit s’arrêtait aujourd’hui comme nous le souhaitons tous, la crise ne se terminerait pas », a encore déclaré le même Directeur général dont le groupe a investi pour porter la capacité pétrolière du royaume à 13 millions de barils par jour (bpj) d’ici 2027. Mais M. Nasser a averti que les investissements mondiaux dans les hydrocarbures étaient encore « trop peu, trop tard, trop court terme «. Le sous-investissement survient à un moment où la capacité inutilisée est mince et la demande est « assez saine malgré de forts vents contraires économiques. La capacité de réserve mondiale effective est d’environ 1,5 % de la demande mondiale et les stocks de pétrole sont faibles, mais un « facteur de peur « empêche toujours les investissements critiques dans le pétrole et le gaz et entraîne un « rétrécissement « des projets à long terme, a-t-il déclaré. « Lorsque l’économie mondiale se redressera, nous pouvons nous attendre à ce que la demande rebondisse davantage, éliminant la petite capacité de production de pétrole disponible… c’est pourquoi je suis sérieusement préoccupé «, a poursuivi l’intervenant. M. Nasser a déclaré que la crise énergétique ne signifiait pas que les objectifs climatiques devaient changer, mais que le monde avait besoin d’un plan de transition énergétique plus viable. Aramco s’est efforcé de réduire son intensité de carbone en amont, son torchage de gaz et son intensité de méthane tout en intensifiant ses efforts pour faire progresser les technologies de capture du carbone, a-t-il déclaré. « La meilleure aide que les décideurs politiques et toutes les parties prenantes peuvent offrir est d’unir le monde autour d’un nouveau plan de transition beaucoup plus crédible «, a-t-il préconisé. <