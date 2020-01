En l’absence de suivi et de rigueur des services ayant en charge la voie publique et les plaques de sens interdit, à l’exemple de celles jouxtant l’entrée de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf, à proximité de la direction de l’éducation, qui ont fait l’objet de suppression par les habitants, celles existantes ne sont pas du tout respectées. Cette rigueur n’est pas non plus de mise pour empêcher les camions de gros tonnage, semi-remorque et autres, de pénétrer constamment et circuler librement à l’intérieur des cités résidentielles El Moustakbel, El Houria… de la ville d’Oum El Bouaghi, avec tout l’impact des risques sur les enfants jouant devant leurs domiciles et les désagréments bruyants causés aux habitants. C’est un parfait exemple de l’anarchie de la circulation routière à l’intérieur du chef-lieu de la wilaya de Oum El Bouaghi, plus d’une quarantaine d’années après sa promotion au rang de chef-lieu de wilaya et en dépit de l’existence du code de la route et d’une réglementation gérant la circulation routière, l’accès et le stationnement de toutes les catégories véhicules dans les agglomérations. Cela étant, la présence des poteaux spécifiques aux feux tricolores au niveau des divers carrefours du chef-lieu de wilaya est-elle un signe de leur réhabilitation et mise en fonction pour bientôt, afin de mieux réguler la circulation ? Effectivement, la réhabilitation des feux tricolores ne va pas tarder si l’on tient compte de la séance de travail chapeautée dernièrement par le chef de l’Exécutif. Cette dernière, qui a regroupé autour du chef de l’Exécutif, les chef de daïra, les présidents des Assemblées populaires communales, le directeur du transport, a permis de passer en revue le projet de réhabilitation des carrefours avec les feux tricolores afin de permettre une meilleure organisation et une maîtrise de la circulation routière. L’initiative vient à point nommé pour répondre aux préoccupations des conducteurs et des citoyens des grands centres urbains, tels le chef-lieu de wilaya, Aïn M’lila, Aïn Beïda, quant à l’anarchie vécue aux heures de pointe marquées surtout par les klaxons répétés des automobilistes, les bruits et sons divers, voire les rixes des citoyens l’envenant aux mains parfois. Cela permettra aussi de réguler la circulation routière au moment où le nombre des véhicules ne cesse d’augmenter engendrant l’étouffement de la ville avec des embouteillages répétés. Le fonctionnement des feux tricolores, qui se doit d’être renforcé par un réel plan de circulation pour le chef-lieu de wilaya et les autres grands centres urbains, demeure nécessaire pour renforcer la régulation de la circulation. K. M.

