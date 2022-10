Le secrétaire général du parti du Front de libération national (FLN), Abou El Fadhl Baadji a plaidé lundi, à Béjaïa, en faveur d’un «plan spécial» pour la commune de Toudja, située à 40 km à l’ouest de cette wilaya, afin de «lui permettre de rattraper le retard qu’elle accuse en matière de développement économique». «Toudja nécessite un plan spécial», a martelé M. Baadji lors d’un meeting populaire de campagne électorale relative aux élections communales partielles prévues jeudi prochain (15 octobre) dans quatre communes de Béjaïa, déplorant que «malgré ses potentialités», cette commune «reste en décalage avec les autres communes de la wilaya». Le responsable du FLN a saisi l’opportunité pour dresser un constat d’»échec» dans la gestion des affaires communales, estimant nécessaire pour les futures élus de mettre en valeur l’investissement local, dont la concrétisation de la zone d’activité s’y trouvant, la promotion du tourisme, puisque la région dispose d’un linéaire balnéaire de plus de 20 km, l’exploitation des ressources hydriques de cette région gorgée d’eau, et la réalisation de logements. «Le FLN n’a pas été aux commandes dans cette région depuis des décennies, et nous n’avons aucune responsabilité dans cet état de fait», a-t-il relevé, invitant la population locale à aller voter pour confier à la liste du parti, «la confiance et l’opportunité de redresser ainsi la situation et propulser la commune vers d’autres perspectives». «Désormais, il faut un saut qualitatif, avec de la volonté et de la sincérité», a ajouté M. Baadji, louant les profils des candidats de la liste électorale du FLN, qu’il a qualifiés de «jeunes et compétents», et qui «seront soumis à un contrôle par toutes les structures et instances du parti, afin de réaliser leurs promesses», a-t-il affirmé. Répondant à un citoyen qui lui faisait remarquer que «cette région a toujours été une colline oubliée, à l’exception des dates électorales», le responsable du FLN a promis que «Toudja va prendre de l’essor et rayonnera de nouveau», si la liste de son parti est élue. En fin d’après-midi, M. Baadji a poursuivi sa campagne dans la wilaya de Béjaïa par l’animation d’un autre meeting dans la commune d’Akbou, durant lequel il a exhorté les responsables du secteur économique à tout faire pour ériger l’actuel zone d’activité de «Taharacht» en zone industriel, s’appuyant dans sa proposition sur les performances économiques dont elle fait preuve et le nombre d’entreprises qu’elle recèle et qui en majorité font dans l’excellence «Il faut l’ériger en zone industrielle. Elle possède tout le potentiel pour cela», a-t-il clamé, plaidant en faveur d’un «pôle économique d’envergure à même de renforcer ses potentialités en termes de création de richesse, d’emplois ou de génération d’impôts et taxes pour la trésorerie communale». Le responsable du FLN a souligné à ce titre sa confiance quant au «relèvement de l’état général de la commune, qui reste une des plus riches du pays», a fortiori dans la perspective des élections prochaines et de «l’éventualité du succès de la liste des candidats de son parti dont les représentants sont jeunes, dynamiques, compétents, jouissant de surcroît d’une notable expérience dans la gestion, la majorité étant des cadres d’entreprises», a-t-il dit. A ce titre, il en a profité pour appeler à un vote «massif» et à «faire revenir le FLN dans les travées de l’assemblée locale après plusieurs années d’absence dont le manque s’est visiblement fait ressentir», a-t-il estimé. Quatre communes sont concernées par les élections partielles du 15 octobre à Béjaïa. Il s’agit d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna, toutes situées à l’ouest de la wilaya au cœur de la vallée de la Soummam. Elles comptent 47.000 électeurs dont près de la moitié, concentrés dans la seule région d’Akbou, 2ème grande commune de la wilaya. A noter que lors des élections locales du 27 novembre 2021, les quatre communes n’ont pas été pourvues d’élus faute de candidats, d’où l’organisation de ces élections communales partielles. n

Articles similaires