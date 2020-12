Le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a nommé lundi la Canadienne Georgette Gagnon (photo lors de son séjour en Afghanistan) au poste de Coordonnatrice résidente et Coordonnatrice humanitaire des Nations unies pour la Libye. Mme Gagnon, qui aura désormais le rang de Secrétaire générale adjointe, succède au Soudanais Yacoub El Hillo, qui achèvera sa mission le 5 janvier 2021, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres. Mme Gagnon apporte à ce poste plus de 25 ans d’expérience dans la direction et la mise en œuvre de toutes sortes d’initiatives stratégiques en matière de droits de l’homme, d’action humanitaire et de développement. Elle est également habituée à diriger des équipes multidisciplinaires dans des pays en conflit ou sortant d’un conflit, a indiqué M. Dujarric. Plus récemment, elle a été directrice de la Division de la coopération technique et des opérations de terrain du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, où elle a dirigé les efforts de fond et le travail opérationnel de 94 missions de terrain à travers le monde. De 2010 à 2015, elle a été directrice des droits de l’homme pour la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA).

