Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Abderrahmane Arar a présidé lundi la cérémonie d’installation du colonel Abdelhafid Abid dans ses nouvelles fonctions de commandant régional de la GN à Ouargla en remplacement du général Abdelkrim Remli, a indiqué un communiqué de la GN.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège du 4e commandement régional de la GN en présence des autorités militaires. Le nouveau commandant régional jouit, selon la même source, d’»une expérience professionnelle avérée acquise à la faveur des différents postes de responsabilité qu’il a assumés avec brio, une expérience qui lui permet de s’acquitter pleinement de ses missions, d’autant qu’il est connu pour ses qualités de meneur d’hommes, à même de lui permettre de consacrer la complémentarité avec les différents acteurs en vue d’offrir un service public de qualité devant préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens à travers la mobilisation des unités de la GN déployées au niveau du 4ème commandement régional de la GN à Ouargla», souligne le communiqué.

A cette occasion, M. Arar a affiché sa «pleine disponibilité pour soutenir le nouveau commandant régional», donnant des instructions aux éléments des unités relevant du

4e commandement régional de la GN à Ouargla à l’effet de lui apporter aide et assistance pour l’accomplissement de ses missions. Dans ce sens, le commandant de la GN a instruit les chefs d’unités à l’effet de «redoubler d’efforts afin d’éradiquer la criminalité sous toutes ses formes», insistant sur «la consolidation des relations de confiance avec les différentes franges de la société, d’autant que le citoyen constitue un véritable partenaire quant à la garantie de sa sécurité et la préservation de l’intégrité territoriale de la patrie, mais aussi des biens publics et privés et ce, dans le cadre du respect ferme des lois et, tout en s’imprégnant des hautes valeurs militaires».

