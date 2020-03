Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont réussi, durant ces dernières 24 heures à traiter 153 affaires et à arrêter 160 individus pour pratiques spéculatives et fraudes dans les produits alimentaires de large consommation, indique mardi un communiqué du commandement de la GN. «Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large consommation et les produits parapharmaceutiques et dans le souci de mettre fin à ces pratiques criminelles des personnes exploitant la conjoncture actuelle, à savoir la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la GN ont réussi, ces dernières 24 heures, à traiter 153 affaires et arrêter 160 personnes», note le communiqué. Lors du traitement de ces affaires, il a été procédé à la saisie d’une quantité de 48.000 paires de gants médicaux, 40,202 tonnes de farine, 33,03 tonnes de semoule, 28,8 quintaux de légumes secs, 12,64 quintaux de pâtes alimentaires, 156 Kg de café, 3.900 œufs et 348 poulets, précise la source. Dans ce cadre, la GN invite les citoyens à «participer activement à la lutte contre les différents types de criminalité en signalant sans délai toute opération spéculative, monopolistique ou frauduleuse et toute infraction ou atteinte à l’intérêt public», rappelant les supports technologiques mis à la disposition des citoyens à cet effet, à savoir son numéro vert (1055) et le site de Pré-plaintes et renseignements en ligne (PPGN.MDN.DZ), conclut la même source.

